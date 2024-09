DEKLARACIJA TEHNOLOŠKIH INOVACIJA IZMEĐU SRBIJE I IZRAELA: Potpisana u prisustvu predsednika Vučića i predsednika Hercoga

DIREKTOR Kancelarije za IT i eUpravu Vlade Republike Srbije dr Mihailo Jovanović i potpredsednik i direktor Direkcije za međunarodnu saradnju Uprave za inovacije Države Izrael Šlomi Kofman, potpisali su danas Zajedničku deklaraciju u oblasti tehnoloških inovacija u prisustvu predsednika Republike Srbije Aleksandra Vučića i predsednika Države Izrael Isaka Hercoga, u okviru Okruglog stola „Sinergija u inovacijama, razgovori Srbije i Izraela“, u Beogradu.

Marina Jančević

Centri za četvrtu industrijsku revoluciju Srbije i Izraela uspostavili su saradnju još 2022. godine, na razmeni znanja u oblasti tehnoloških inovacija, a ovom deklaracijom otvaramo put za zajedničku promociju biotehnoloških kapaciteta obe zemlje i međusobnu saradnju na pripremi propisa koji će pomoći i ubrzati inovacije u ovoj oblasti. Ova saradnja uspostavljena je uz podršku Svetskog ekonomskog foruma (WEF). Vlada Republike Srbije je ovu saradnju sa WEF-om ostvarila 2022. godine kada je osnovala Centar za četvrtu industrijsku revoluciju koji radi pod okriljem Kancelarije za IT i eUpravu. Centar koordinira različite projekte iz oblasti digitalizacije zdravstva i biotehnologije u cilju poboljšavanja razvoja, testiranja i usavršavanja novih tehnologija za dobrobit društva, uz primenu veštačke inteligencije. U Evropi je Svetski ekonomski forum uspostavio centre u samo dve države, od kojih je Srbija jedna, dok je u svetu ovakvih centara trenutno dvadeset.

„Potpisana Deklaracija značajno će unaprediti ukupni bilateralni razvoj u različitim tehnološkim oblastima između Republike Srbije i Države Izrael. Kancelarija za IT i eUpravu posebnu pažnju posvećuje unapređenju i izgradnji digitalne inovacione infrastrukture kao osnove za razvoj inovacionog ekosistema, te su u rekordnom roku izgrađena i počela sa radom dva objekta Državnog data centra po najvišim tehničkim i svetskim standardima gde se čuvaju podaci svih naših građana i privrede, ali i komercijalnih korisnika. Takođe, u toku je izgradnja Inovacionog distrikta u Kragujevcu u kojem će biti uspostavljeni zasebni prostori za IT biznis inkubatore, startapove, prostor za primenu veštačke inteligencije i razvoj robotike, kao i centar za promociju nauke i digitalizacije“, istakao je direktor Jovanović.

On je dodao da su Kancelarija za IT i eUpravu i njen Centar za četvrtu industrijsku revoluciju odgovorni za uspostavljanje i vođenje registra koji sadrži genetičke, biomedicinske i druge podatke od značaja za istraživanja i razvoj u oblasti biotehnologije, bioinformatike, bioekonomije, genetike i medicine. Takođe, u oktobru ove godine, pod okriljem Vlade Republike Srbije i Narodne skupštine Republike Srbije, a u saradnji sa Kancelarijom za IT i eUpravu, Centrom za četvrtu industrijsku revoluciju, Ministarstvom nauke, tehnološkog razvoja i inovacija, Svetskim ekonomskim forumom i Programom ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP) organizuje se treća Međunarodna konferencija „Veštačka inteligencija u službi života: Budućnost biotehnologije“, u Beogradu, koja će okupiti vrhunske svetske stručnjake u oblasti biotehnologije i veštačke inteligencije, a govornici i kompanije iz Izraela će biti naši gosti.