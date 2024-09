POVEĆAN BROJ ZARAŽENIH ŠIRI PANIKU: U ovom gradu Srbije je najgora situacija

U SRBIJI je tokom prethodnih meseci zabeležen povećan broj zaraženih malim boginjama, a situacija je najalarmantnija u Novom Pazaru.

Prema poslednjim podacima Instituta za javno zdravlje "Dr Milan Jovanović Batut" u Novom Pazaru je u avgustu mesecu registrovano 88 obolelih od ukupno 93 slučaja u Srbiji.

Borba lekara u Novom Pazaru traje već nekoliko meseci, a od 7. maja proglašena je i epidemija koja je još uvek na snazi u ovom gradu.

- Gledajući na dnevnom nivou, broj zaraženih se održava. Od početka epidemije na dnevnom nivou imamo jedno do dvoje zaražene dece. Ono što je dobro je da su sva deca sa blažom kliničkom slikom, nemamo ni jedno hospitalizovano dete niti teže komplikacije. Imamo oko 240 registrovanih pacijenata ukupno - rekao je dr Šefadil Spahić, direktor Zavoda za javno zdravlje u Novom Pazaru.

Doktor je istakao i da je najveći problem nedostatak kolektivnog imuniteta prouzrokovan ne dovoljnom vakcinacijom.

- Prisutan je nizak procenat vakcinisane dece. Prethodnih osam godina smo na to upozoravali. Da bi došlo do kolektivnog imuniteta treba vakcinisati 98 odsto dece. Koristim ovu priliku da još jednom pozovem roditelje da vakcinišu svoju decu. Vakcinacija je važna, to je najveće dostignuće medicine do sada, a zaštita ove vakcine je oko 96 odsto - poručio je Spahić za Prva TV.

