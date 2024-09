SVETI STARAC ELPIDIJE SA RODOSA PORUČIO SRBIMA: Molite se za vašeg predsednika, on neće izdati - Voli svoj narod i Srbiju

SVETI starac Elpidije sa Rodosa uputio je poruku pouke srpskom narodu, u kojem govori o predsedniku Srbije Aleksandru Vučiću.

Njegovu poruku prenosimo u celosti:

"Molite se za vašeg predsednika.

Vi Srbi često ne shvatate vašeg predsednika. Često ga osuđujete. Biti predsednik Srbije je danas najteže. On ima i grešaka u bavljenju politikom ali ima i puno dobrih i velikih stvari koje je učinio i čini za srpski narod. Vaš predsednik voli svoj narod i voli Srbiju. On nikada neće priznati nezavisnost lažne države Kosovo. On nikada neće ući u Evropsku uniju i NATO. To treba ceniti. On želi da Srbiju sačuva od stradanja u nadolazećem svetskom sukobu. On nikada neće uvesti sankcije Rusiji. Vaš predsednik je državnik. On mnogo zna ali naravno neće i ne sme sve javno da priča. A mnogi Srbi ga mrze. No, znajte - ako Srbi u takvom lošem duhovnom stanju, u kome se kao narod nalazite, srušite Vučića, doći će na vlast čovek koji je izabranik i miljenik Lucifera. Taj čovek i njegova vlast, ako srušite Vučića, poniziće vas i osramotiti kao niko u istoriji. Postaćete roblje u sopstvenoj državi. Zapamtite, iako je predsednik Vučić učinio neke greške on neće izdati. On je poslednji pravi državnik koji će vladati Srbijom. Državnik a ne marioneta. Posle njega, ako se kao narod ne kajete, doćiće na vlast izabranik Lucifera. Molite se za vašeg predsednika a ne osuđujte ga. Molite se. To je hrišćanski", naveo je on svojoj porucu srpsko narodu.