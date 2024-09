EMOTIVNO: Pogledajte kako premijer sa grčkim monahinjama koje decenijama pomažu srpski narod pevaju "Tamo daleko" (VIDEO)

PREMIJER Miloš Vučević primio je u Palati Srbije monahinje iz grčkog manastira "Svete Lidije Filipljanke", koji je od 1993. do 2000. godine prihvatio više od 10.000 prognanih Srba.

Foto: Printskrin

Velika mi je čast što sam u prilici da vas pozdravim u ime Vlade Republike Srbije i što sam zajedno sa svojim prijateljem i bratom Milošem mogao da organizujem vaš boravak u Palati Srbije, istakao je Vučević na početku obraćanja.

-Drago mi je da smo našim sestrama i majkama iz manastira omogućili da upoznaju Srbiju i da vide sve one promene koje se dešavaju. Ne zamerite poštovane sestre, ja sam vas nazvao majkama i sestrama, jer vi to jeste za srpski narod zbog svega što ste radile prethodnih decenija. Neizmerno vam hvala na pomoći, podršci, brizi i molitvi sve ove godine i decenije, posebno u decenijama koje su bile teške za srpski narod. Iako živimo u brzim vremenima sa društvenim mrežama, novim tehnologijama, gde smo izbombardovani informacijama, srpski narod ne zaboravlja sve ono što ste učinili.

On je podsetio građane Srbije, da su sestre i manastir iz Asprovalte bili utočište za mnoge raseljene Srbe, za ranjenike, za bolesne tokom devedesetih godina prošlog veka.

- Prvu školu smo osnovali zahvaljujući vašoj podršci. Neke stvari se ne zaboravljaju. Hvala vam za svaku reč i molitvu koju ste izgovarali i ponizno se molili Gospodu Bogu Isusu Hristu da nečije suze budu zamenjene dečijim osmesima, da se ljudi vrate normalnom životu u vremenima koja su bila teška. Srbija se na dostojan način odužila vašem sestrinstvu time što je predsednik Republike Aleksandar Vučić dodelio najveće priznanje koje Republika Srbija može da dodeli, a to je Sretenjski orden. To je znak ljubavi, pažnje i respekta za sve ono što ste radili. Videli ste da se Srbija mnogo promenila od vašeg poslednjeg dolaska, da se mnogo izgradila, razvijala se. Nekada ljudi se zaborave, zaborave na Boga, kada dođu u probleme onda se svi setimo koji je pravi put. Verujem da je Srbija izabrala pravi put, put zajedništva. Ne zaboravimo ni one monahinje koje danas nisu sa nama a koje su bile posvećene pomoći. Vi ste među braćom i sestrama u Srbiji. Zamolio bih vas da nam dolazite češće i da se molite za svakog čoveka, a pre svega za naš stradalni narod na KiM, da izdrži sve izazove sa kojima se suočava od onih koji se hvale evropskim principima. Da se izbore sa svim pritscima sa kojima se suočavaju samo zato što su Srbi.

Na kraju posete, premijer Vučević i grčke monahinje zapevali su pesmu "Tamo daleko":