PRVI BRZI VOZ DO SUBOTICE 25. NOVEMBRA: Od Beograda do mađarske granice za samo 70 minuta

IZGRADNjA deonice brze pruge Novi Sad - Subotica već je završena. Sve šine su postavljene i spojene. Sada se rade statička testiranja, a potom kreću dinamička koja će raditi nemačka kompanija "Dojče ban" od 23. septembra do 11. oktobra. Prvi voz na ovoj trasi koji će saobraćati brzinom od 200 kilometara na čas kreće već 25. novembra, kako je i najavio predsednik Aleksandar Vučić. Od Beograda do Subotice stizaće se za samo 70 minuta.

Foto: Tanjug

Kako je za "Novosti" rekao Goran Vesić, ministar građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture, ova brza pruga koja se prostire od vojvođanske prestonice do mađarske granice doneće procvat i svim gradovima na trasi, koji nikad nisu bili bliži Novom Sadu ili Beogradu.

Vrednost radova na izgradnji ove železničke trase je 1,16 milijardi dolara. Vozovi će prema redu vožnje na toj pruzi saobraćati od pet ujutru do 22 časa. Prema dogovoru sa mađarskim partnerima, njihov deo pruge od granice do Budimpešte biće završen do 2026.

- Na isti način, brzom prugom povezaćemo i jug Srbije - kaže Vesić. - Izgradnja brze pruge Beograd - Niš počeće sledeće godine, ali će ovde dinamika biti drugačija jer ja kao ministar neću dopustiti da stane saobraćaj na pruzi tokom izgradnje kao što je to bio slučaj sa Novi Sad - Subotica. Ova pruga radiće se u "prozorima" pod saobraćajem kao što se rekonstruiše trenutno Niš - Dimitrovgrad. Radiće se u tri deonice i kada bude završena od Beograda do Niša stizaće se za 100 minuta. Taj projekat vredan je 2,7 milijardi evra, a Evropska unija nam na poklon daje čak 610 miliona. To je ogroman novac koji će potpuno promeniti način života ljudi u Srbiji.

Prema njegovim rečima, pruga je dužine 230 kilometara i podeljena je na tri deonice: Beograd - Velika Plana, Velika Plana - Paraćin i Paraćin - Niš.

- Nadam se da ćemo već u oktobru imati prve tendere za pretkvalifikaciju za drugu i treću deonicu, da bi početkom sledeće godine mogli da imamo izvođače kako bismo do kraja naredne godine mogli da počnemo sa radovima na drugoj i trećoj deonici - rekao je Vesić.

Istovremeno, ne zaboravljamo ni trasu pruge Beograd - Bar. Obnovljen je njen prvi deo od Beograda do Valjeva, sada ostaje da rekonstruišemo i deo od Valjeva doVrbnice, odnosno granice sa Crnom Gorom.

- Ova pruga neće biti projektovana za brzine od 200 kilometara, već od 120 kilometara na sat, što je ipak mnogo brže nego što je sada slučaj - naglašava ministar. - Takođe, čeka nas i rekonstrukcija brojnih regionalnih pruga, jer železnicu polako vraćamo tamo gde joj je i mesto, da bude prvi izbor putnika, kao brži, komforniji udobniji, ekološkiji, pa i jeftiniji vid prevoza.

Vesić je istakao da je u Srbiji poslednja pruga izgrađena 1976. godine, pruga Beograd - Bar i da od tada do 2012. nije izgrađen nijedan centimetar pruga u našoj zemlji, dok je rekonsturisan 31 kilometar pruga. Kaže da je od 2012. do 2023. izgrađeno novih 108 kilometara pruga, a rekonstruisano 842,8 kilometara.