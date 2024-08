PAKAO SE SPUSTIO NA SRBIJU, EVO KADA ĆE KRAJ: Vremenska prognoza za četvrtak, 15. avgust

REPUBLIČKI hidrometeorološki zavod dao je najnoviju vremensku prognozu za naredne dane.

VREME U SRBIJI

Pretežno sunčano i veoma toplo, posle podne povremeno uz malu i umerenu oblačnost, a tek ponegde je moguća kratkotrajna kiša ili pljusak s grmljavinom.

Vetar uglavnom slab do umeren promenljiv, samo još ujutro i pre podne u košavskom području umeren, a na jugu Banata povremeno i jak jugoistočni. Najniža temperatura od 17 do 26, najviša od 37 do 41 stepen.

VREME U BEOGRADU

I u prestonici pretežno sunčano i veoma toplo. Posle podne povremeno uz malu i umerenu oblačnost. Najniža temperatura od 21 do 26 , najviša oko 39 stepeni.

PROGNOZA ZA NAREDNE DANE

Do kraja sedmice biće pretežno sunčano i veoma toplo uz umeren razvoj dnevne oblačnosti, koji će u petak i subotu usloviti retke i izolovane kratkotrajne pljuskove praćene grmljavinom, a u nedelju bi pljuskovi s grmljavinom bili nešto češći.

Maksimalna temperatura u većini mesta od 35 do 41 stepen. Zatim promenljivo oblačno i svežije, a kiša i pljuskovi s grmljavinom se mestimično očekuju još početkom sledeće sedmice.

