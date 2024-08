POČINJE TOPLOTNI TALAS, ALI BIĆE I PLJUSKOVA: Upaljeni meteoalarmi do kraja sedmice

U SUBOTU će biti pretežno sunčano i toplo vreme, najavio je Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ), uz upozorenje na novi toplotni talas koji će zahvatiti teritoriju Srbije.

Foto: D. Milovanović

Danas će maksimalna temperatura biti od 31 do 34 C, za vikend i početkom sledeće sedmice biće od 34 do 38 C. Od srede (14. 08.) biće malo svežije pa se u većini mesta očekuje maksimalna temperatura do 36 C.

Sutra će duvati slab i umeren, na severu i istoku od sredine dana povremeno i jak, severozapadni vetar. Najniža temperatura biće od 15 do 21 C, a najviša dnevna od 32 do 35 C.

U Beogradu će biti pretežno sunčano i toplo vreme.

Duvaće slab i umeren, severozapadni vetar.

Najniža temperatura biće od 18 do 20 C, a najviša dnevna oko 33 C.

Tokom narednih sedam dana u Srbiji, prema prognozi RHMZ, biće pretežno sunčano i veoma toplo vreme. Od sredine sledeće sedmice na severu i u brdsko-planinskim predelima uz lokalni razvoj oblačnosti ponegde sa kratkotrajnom kišom ili pljuskovima s grmljavinom.

Popaljeni meteoalarmi

Na celoj teritoriji Srbije danas, u subotu i nedelju biće upaljeni meteoalarmi.

Danas je na snazi žuti meteoalarm, zbog potencijalno opasnog vremena. U celoj Srbiji meteoalarm je upaljen zbog ekstremno visokih temperatura, dok je u 4 dela na snazi zbog grmljavine i to u:

* Istočnoj Srbiji



* Jugoistočnoj Srbiji* Jugozapadnoj Srbiji* Kosovu i Metohiji

U subotu, žuti meteoalarm ostaće na snazi zbog ekstremno visokih temperatura, dok će narandžasti meteoalarm zbog ove pojave biti upaljen u:

* Pomoravlju



* Jugoistočnoj Srbiji* Istočnoj Srbiji* Kosovu i Metohiji

U nedelju je na snazi narandžasti meteoalarm u celoj Srbiji zbog visokih temperatura.

BONUS VIDEO: POSLE 80 GODINA OTKRIVAJU SE TAJNE ,,DUNAVSKOG VILENjAKA”: Preko 200 brodova u Dunavu kod Prahova