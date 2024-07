ZA SKROMNOG HEROJA POČASNI STROJ: Žandarmu koji je likvidirao teroristu ispred Ambasade Izraela po izlasku iz bolnice uručene plakete

SKROMNI heroj, žandarm Miloš Jevremović izašao je iz bolnice i sa velikom gazom na vratu, gde ga je pogodila strela islamskog teroriste, pomalo hramajući zbog povrđene noge, prošao juče kroz špalir kolega koje su ga dočekale dugim i gromkim aplauzom. Na kraju počasnog stroja ga je sačekao i srdačno pozdravio ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić, a zatim mu uručio plaketu za hrabrost.

Foto: Z. Jovanović

Foto: Z. Jovanović Žandarm Miloš Jevremović prima plaketu od ministra Ivice Dačića

Za izuzetnu reakciju Jevremovića, koji je, iako teško ranjen, pokazao neverovatnu sabranost i neutralisao napadača, u ime svih policijskih službenika zahvalio je komandant Žandarmerije Saša Kosović i uručio mu plaketu.

Ovakva zaslužena počast, napomenuo je ministar Dačić, nikome u Žandarmeriji još nije ukazana.

- Dobro sam, kao što vidite, i mislim da su moje kolege zadovoljne mojim postupanjem, kao i ministar, nadam se, tako da idemo dalje i mogu da kažem da Srbija treba da bude ponosna. Ne bih da se hvalim, ima još mnogo momaka koji su vredni i koji žele da Srbija bude bezbedna - rekao je vidno uzbuđeni Jevremović, obraćajući se kolegama i novinarima u beogradskom odredu Žandarmerije posle dodele priznanja.

Foto: Z. Jovanović Komandant Žandarmerije Saša Ksosović uručuje plaketu Milošu Jevremoviću

Niko nije mogao znati da će ova priča imati srećan kraj, kada je u subotu 29. juna prostrujala zastrašujuća vest da je islamski terorista Salahudin (Miloš) Žujović strelom iz samostrela u vrata pogodio žandarma koji je bio na dužnosti ispred Ambasade Izraela.

Jevremović je pokazao neverovatnu sabranost i uvežbanost, i umesto da pokuša da izvadi strelu, što bi uradila većina ljudi, izvadio je pištolj i u poslednjim trenucima svesti uzvratio vatru po napadaču i ubio ga. To je verovatno spaslo život ne samo njemu već i drugim potencijalnim žrtvama. Naime, Salahudin (Miloš) Žujović, Srbin koji je prihvatio dogmu Islamske države, očigledno drobo obučen, već je stavio drugu strelu u samostrel s namerom da je odapne u Jevremovića, kada su ga pogodili meci uvežbanog žandarma. Terorista je uz sebe imao i veliki nož, a poznajući jezive rituale fanatika ID, vrlo je verovatno da je njime hteo ritualno da dokrajči žrtvu, ili žrtve.

Privatna arhiva Terorista Salahudin (Miloš) Žujović na promotivnom vido snimku ekstremista

Po svedočenju Žujovićeve supruge Bese, Albanke rodom iz Plava, koja je uoči napada otišla kod rodbine u Crnu Goru, on joj se neposredno pre zločina javio rekavši da je u autobusu "koji ga vozi u dženet (raj)", odnosno da je odlučio da postane šehid, "mučenik koji ide da pogine u ratu za islam".

Jevremović je njegov ubilački pohod sasekao u početku. Prilikom dodele plakete, ministar unutrašnjih poslova se zahavalio i lekarima Urgentnog centra u Beogradu koju su spasli život junaku.

- Uz Božju milost i sreću, pošto nije bio pogođen taj vitalni krvni sud, ta operacija je bila uspešna i za nas je najbitnije to da je on uspeo da sačuva život, a sa druge strane on je prikazao veliko herojstvo i uspeo da onesposobi izvršioca terorističkog akta pri samom početku tog akta. Izuzetno me je i dirnuo doček njegovih kolega, pripadnika Žandarmerije ovde iz beogradskog odreda. I čitavo naše društvo se divilo Miloševom herojstvu - rekao je Dačić.

Foto: Z. Jovanović Pred svečanu dodelu plaketa Beogradskom odredu žandarmerije

On je napomenuo da je predsednik Aleksandar Vučić najavio da će odlikovati Miloša kada on izađe iz bolnice i to će se desiti veoma brzo.

- Želim da zahvalim i predsedniku i predsedniku Vlade i svima drugima koji su izražavali interes i posetili našeg Miloša u bolnici - naglasio je Dačić.

Dodao je da se u ovom slučaju pokazala izuzetna obučenst Žandarmerije i da država u punoj meri može da računa na MUP, jer osim što je likvidiran terorista Salahudin Žujović, privedeno je više osoba za osnovano sumnja da su pripadnici militantnih islamskih organizacija.

SABRANOST I ODLUČNOST

KOMANDANT Žandarmerije Saša Kosović je naglasio da je Miloš Jevremović 29. juna pokazao veliku hrabrost, odlučnost, mirnoću, i da je ispoštovao sve procedure.

- Mi kao policijski službenici i Žandarmerija i Ministarstvo unutrašnjih poslova možemo samo da se divimo tom činu. Želim mu da se što pre oporavi i da se uskoro ponovo nađe u našim redovima - rekao je Kosović uručujući plaketu Jevremoviću plaketu.

Na duhovitu opasku ministra Dačića: "Dosta s plaketama, gde je 20 odsto na platu", Kosović je odgovorio da je to već učinjeno.