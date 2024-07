PRIJEM U VLADI SRBIJE: "Andrej Drobnjaković je predstavnik novih generacija koje će osigurati bolji život u Srbiji"

MINISTARKA nauke, tehnološkog razvoja i inovacija dr Jelena Begović u zgradi Vlade Republike Srbije organizovala je prijem Andreja Drobnjakovića, učenika drugog razreda Matematičke gimnazije, koji je u jednom danu osvojio pet zlatnih medalja (zlato iz matematike, fizike, hemije, biologije i inženjerstva) na Međunarodnoj naučnoj olimpijadi StemCo u Singapuru.

- Veliko mi je zadovoljstvo što sam danas ovde sa Andrejem Drobnjakovićem, koji je svoju šampionsku karijeru kroz takmičenja gradio od ranih razreda osnovne škole i ove godine je bio jedini predstavnik Republike Srbije u Singapuru. U konkurenciji od 12.000 najboljih srednjoškolaca iz preko 40 zemalja sveta Andreju je uspelo da bude petostruki šampion. Poneo je zlato iz matematike, fizike, hemije, biologije i inženjerstva. On je predstavnik naših novih generacija za koje treba da gradimo infrastrukturu, da im omogućimo da se školuju u Srbiji, da im omogućimo i ako odu da se vrate u Srbiju kako bi sa nama gradili bolju budućnost i pomogli nam u suočavanju sa izazovima jer će njihova pamet, vrednoća i hrabrost biti od presudnog značaja za opstanak čitavog čovečanstva, ali i za bolji život u našoj državi. Još jednom mu se zahvaljujem na upornosti, na hrabrosti, na svim ostvarenim rezultatima do sada. Mi se već drugi put srećemo i prošle godine je osvojio dve medalje zbog kojih ga je Fond za mlade talente nagradio i mislim da ćemo ga sretati sigurno minimum jednom do dva puta godišnje jer je krenuo putem šampiona - istakla je ministarka dr Jelena Begović.

Andrej Drobnjaković se osvrnuo na svoje uspehe sa Međunarodne naučne olimpijade StemCo u Singapuru i uputio važnu poruku svim mladim, talentovanim i vrednim ljudima.

- Konkurencija je bila ozbiljna i osvajanje tih pet medanja je zahtevalo ozbiljnu koncentraciju i ozbiljno znanje iz svih pet oblasti u kojima sam se takmičio. Odluku o učešću na takmičenju doneo sam neposredno pre njegovog održavanja jer sam shvatio da imam neophodno znanje da ostvarim dobre rezultate i da želim to i da pokažem. Iako je delovalo na početku nemoguće i meni i ostalim takmičarima, ipak sam uspeo i zato poručujem svima koji su slični meni i koji imaju velike ambicije da od njih ne odustaju kad im se čini da je previše teško jer ako odustanemo i mislimo da smo izgubili još pre borbe, sigurno je da nikad nećemo dostići svoj maksimum baš zbog toga što smo sebi dozvolili da sumnjamo u naše sposobnosti - zaključio je Andrej Drobnjaković.

