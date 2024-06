GAĐA ČETIRI CILJA ISTOVREMENO: Danas prvi put prikazan novi PVO sistem Vojske Srbije (FOTO)

NOVI sistem protivvazdušne odbrane Vojske Srbije kratkog dometa HQ-17AE prikazan je danas javnosti prvi put na taktičko-tehničkom zboru u Kruševcu, kome su prisustvovali predsednik Vlade Srbije Miloš Vučević, kao i ministri.

foto: TANJUG/ STRAHINJA ACIMOVIC/ nr

HQ-17AE je kineski PVO sistem kratkog dometa i služi za zaštitu trupa na kopnu.

Kako je tokom predstavljanja rečeno Vučeviću i ministrima, on omogućava gađanje četiri cilja istovremeno na daljinama do 15 kilometara i visinama do osam kilometara.

Na TT zboru prikazano je i najmoćnije oružje kojim srpska PVO raspolaže, takođe kineski sistem FK-3.

Premijeru Vučeviću prikazani su modernizovani tenk M-84AS2, sa novim nišanskim spravama, daljinski upravljanom borbenom stanicom, novim eksplozivno-reaktivnim oklopom i digitalnim meteosenzorom.

foto: TANJUG/ STRAHINJA ACIMOVIC/ nr

Izloženo je i modernizovano borbeno vozilo pešadije BVP M-80AB1 sa preuređenim hodnim delom, novom oklopnim zaštitom i daljinski upravljanom borbenom stanicom u kupoli, novom rampom i bacačem granata.

Premijer i ministri su imali priliku da vide i modernizovani OT 4X4 tranporter, koji ima novi Kamings motor od 286 KS, automatski menjač i naoružan je mitraljezom 12,7 mm PAM.

Premijer Vučević mogao je da vidi modernizavano vozilo MRAP 6X6 M-20 sa ojačanim oklopom i mitraljezom 12,7 mm.

Prikazana su domaća oklopna vozila "lazar-3" i "miloš", prototip vozila "lazanski", samohodna haubica NORA-B52 M21, višecevni modularni samohodni lanser raketa 122/262 mm tamnava, samohodni lanseri.

Prikazani su i PVO sistem kratkog dometa "mistral", protivavionski sistem "pasars" sa bofors topom, bespilotna letelica "pegaz".

Posetioci su imali priliku da vide i prodajne asortimane srpske namenske industrije, poput municije Slobode Čačak, puške kragujevačke Zastave, bombe, dronove, kao i brojnu drugu opremu...

foto: TANJUG/ STRAHINJA ACIMOVIC/ nr

Uoči zbora, premijer Vučević položio je vence na Spomenik kosovskim junacima u Kruševcu i prisustvovao sa ministrima svečanoj sednici Vlade Srbije u Gradskoj kući u Kruševcu.

foto: TANJUG/ STRAHINJA ACIMOVIC/ nr

Premijer Vučević je jutros u Ravanici prisustvovao parastosu Svetom knezu Lazaru i kosovskim junacima, čime je otpočelo obeležavanje Dana sećanja na vladavinu kneza Lazara - 28. jun.

Premijer Vučević i gosti su se poklonili ispred kivota kneza Lazara Hrebeljanovića i upalili sveće.

Nakon toga, prisustvovali su liturgiji koju je služio episkop braničevski Ignjatije i sveštenstvo SPC.

Odbor za negovanje tradicija oslobodilačkih ratova Srbije organizuje obeležavanje Dana sećanja na vladavinu kneza Lazara.

foto: TANJUG/ STRAHINJA ACIMOVIC/ nr

U Srbiji se danas nizom manifestacija obeležava nacionalni praznik Vidovdan, kao i 635. godišnjica boja na Kosovu, a u Kruševcu je održana centralna manifestacija.

