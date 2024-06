Atelje vina „Šapat“ dobitnik dva prestižna priznanja

Atelje vina „Šapat“ dobitnik je dva prestižna priznanja koja dodeljuju svetski priznati vinski magazini „Decanter“ i „Wine Spectator“. Ugledne nagrade dodeljene su Atila Chardonnay-u 2022. i vinskoj listi restorana te vinarije „Fleur de Sel“.

Foto: Promo

Restoran „Fleur de Sel“ Ateljea vina „Šapat“ dobio je renomiranu nagradu za vinsku listu „Best of Award of Excellence“ za 2024. godinu koju dodeljuje „Wine Spectator“. Ovo priznanje, koje je zaslužilo samo 1.500 restorana širom sveta, predstavlja vrhunac izvrsnosti u vinskim programima, a „Fleur de Sel“ postao je jedini restoran u Srbiji kojem je ono uručeno i to u prvoj godini svog postojanja. Foto: Promo

Osim vinskoj listi, priznanja su dodeljena i „Šapatovim“ vinima. „Decanter“ je dao visoku ocenu od 95 poena i zlato Atila Chardonnay-u 2022. Ateljea vina „Šapat“ na ovogodišnjem međunarodnom takmičenju „Decanter World Wine Awards“. Ovo vino se tako našlo među četiri srpska zlata, od ukupno 116 odličja dodeljenih našoj zemlji na tom planetarno poznatom ocenjivanju vina. Foto: Promo

Pored Atila Chardonnay-a 2022, nagrađena su i ostala vina koja je vinarija „Šapat“ poslala na ocenjivanje. Srebro su osvojili Reserve Cabernet Sauvignon 2020. sa 93 poena, Bianca Muscato Giallo 2023. sa 91 poenom, Šu-Šu Blaufrankisch 2022. i Magnus 2020. sa po 90 poena. Bronzom su odlikovani Chardonnay 2022. sa 88 poena i Pi’ Crveno Premium 2019 sa 87 dobijenih bodova.

Ova priznanja potvrda su posvećenosti i kvaliteta vinarije „Šapat“ i još jedan dokaz da je ona lider u proizvodnji vrhunskih vina u kojima gosti mogu da uživaju u njenom istoimenom restoranu, kao i njenom fine dining restoranu „Fleur de Sel“, koji pruža i izvanredno gastronomsko iskustvo. Foto: Promo

„Atelje vina ‘Šapat’ okupio je tim vrhunskih profesionalaca sa ciljem da se dosegne visoko gastronomsko mesto u ovom delu Evrope. Od prvog dana, ambicija i cilj nam je dobijanje ‘Mišlenove’ zvezdice. Ideja nam je da se ovde dolazi kako zbog vrhunske gastronomije i odličnih vina, tako i zbog prelepog pogleda koji ostavlja bez daha“, kaže Dušan Vranić, generalni menadžer Ateljea vina „Šapat“, somelijer koji je proveo 16 godina radeći u vrhunskim restoranima SAD. Foto: Promo

Zahvaljujući elegantnoj estetici enterijera, uz posebnu brigu o svakom detalju i sa pogledom koji nikoga ne ostavlja ravnodušnim, Atelje vina „Šapat“ predstavlja jedinstveni koncept u kom su spojeni vrhunska gastronomija i usluga, do sada neviđeni u Srbiji.