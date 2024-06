PRED NAMA SPARAN I NEUGODAN DAN, EVO GDE ĆE BITI NAJGORE: U jednom od najhladnijih gradova jutros izmereno 28 stepeni

IAKO je prethodnih dana u delovima Srbije došlo do osveženja, ostalo je i dalje toplo, ali zbog povećane vlage i veoma sparno vreme.

U većem delu Srbije temperature se kreću oko 30°C, a vrućine su se zadržale na jugu i istoku Srbije, uz temperature do 35°C. Nastavlja se i vrlo nestabično vreme, pa su tako Srbiju i juče pogodile jake grmljavinske oluje, koje su potrajale sve do kasno uveče.

I današnje jutro osvanulo je vedro i toplo, uz temperature u mnogim predelima iznad 20°C, pri čemu je zabeležena i tropska noć.

Već rano ujutro u Ćupriji je bilo čak 26°C, u Kruševcu 25°C, a vrlo toplo bilo je i Velikom Gradištu. S obzirom na to da je i relativna vlažnost vazduha bila veoma vioska, osećaj sparine bio je i više nego izražen.

Kako pre podne odmiče, tako i temperature rastu, tako da sada već prelaze 25°C, a ono što je najintersantnije je da je najtoplije u Dimitrovgradu i to u gradu koji je među najhladnijim u Srbiji, naročito ujutro, s obzirom na to da se nalazi na oko 500 metara nadmorske visine. Ali kako se ovaj grad nalazi na krajnjem jugoistoku zemlje, koji je i dalje pod uticajem vrlo tople vazdušne mase, pa je jutros u Dimitrovgradu 28°C, a danas se u ovom delu zemlje očekuje i do vrelih 35°C, pojasnio je Đorđe Đurić u svojoj prognozi.

Inače, ovog jutra temperature u većem delu Srbije kreću se od 21 do 27°C, u Beogradu je 25°C.

Zlatibor meri 20°C, Kopaonik 18°C, a najhladnije je u maglovitoj Sjenici 15°C.

Pred nama je još jedan veoma sparan i neugodan dan, uz smenu sunca i oblaka.

Posle podne i uveče očekuje se novi talas pljuskova sa grmljavinom.

Biće idelanih uslova za nastanak grmljavinskih oluja sa gradom, vrlo obilnim pljuskovima.

Maksimalna temperatura biće od 30°C na severu i zapadu do 35°C na jugu i jugoistoku Srbije.

Nestabilno vreme očekuje se do petka, dok se za vikend očekuje sunčano i pravo letnje vreme.

