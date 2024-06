GRADONAČELNIK NJUJORKA POTVRDIO: Idem na EKSPO 2027 u Beogradu

U EKSKLUZIVNOM intervjuu za The Pavlovic Today, gradonačelnik Njujorka Erik Adams obratio se Amerikancima srpskog porekla kao prvi gradonačelnik ikada koji je duboko ušao u zajedničke vrednosti i principe koje identifikuje unutar zajednice.

-Oni veruju u veru. Veruju u porodicu, veruju u posao. I što je najvažnije, za mene veruju u bezbednost. Oni podržavaju policiju. I znaju da je javna bezbednost preduslov našeg prosperiteta. Da je to kamen temeljac velikog društva. A kada pogledate zajednicu, oni jasno veruju u ta temeljna pitanja.

Predsednik Srbije Vučić uputio je poziv gradonačelniku Adamsu da poseti Beograd za EKSPO 2027. Upitan da li će prisustvovati ovom međunarodnom sajmu pod nazivom „Igraj za čovečanstvo“, imao je neke vesti da podeli.

-Da, idem na EKSPO 2027. Radujem se tome. Izuzetno sam uzbuđen zbog toga, potvrdio je gradonačelnik Erik Adams ekskluzivno za The Pavlovic Today.

-I nastavićemo da rastemo i gradimo bolje odnose kroz Generalni savet i kroz stanovnike zajednice koji su ovde. Jedan od najboljih puteva koje smo pronašli da ostvarimo taj zadatak je kroz crkvu/bogomolje, omladinske organizacije i sport, otkrio je on.



-Zajedno izgrađujući različite mreže i zajednice, odgovorio je on. -Ljudi nisu u potpunosti razumeli zašto sam provodio toliko vremena u raznim imigrantskim zajednicama, koje su glasali prvi put. Ali znao sam da žele gradonačelnika koji će priznati njihovo postojanje i biti tu da ih podrži. I to je mnogo značilo i mislim da mi je to pomoglo da postanem gradonačelnik grada.

