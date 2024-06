ISTORIJSKA ŠANSA ZA SRBIJU: Godinu dana od izbora Beograda za domaćina izložbe Ekspo 2027 - Oglasio se ministar Mali

PREDUZEĆE "Expo 2027 Beograd" podseća da je danas tačno godinu dana od kada je Beograd dobio kandidaturu za održavanje Specijalizovane Ekspo izložbe, koja će od 15. maja do 15. avgusta 2027. godine biti održana u našoj prestonici, a prvi potpredsednik vlade i ministar finansija Siniša Mali je tim povodom rekao da je naša zemlja dobila istorijsku šansu da igra u prvoj ligi naprednih, inovativnih i investiciono poželjnih destinacija.

Foto Novosti

Beograd se prošle godine prvi put kandidovao za organizaciju ove značajne manifestacije i u oštroj konkurenciji na 172. Generalnoj skupštini Međunarodnog biroa za izložbe u Parizu pobedio špansku Malagu, američku Minesotu, tajlandski Puket i argentinski Bariloče.

Specijalizovana izložba Ekspo 2027 doneće mnogostruku korist za Srbiju tokom 92 dana trajanja manifestacije, ali i u godinama pre i nakon izložbe.

Povodom godinu dana otkako je Beograd dobio priliku da bude domaćin Specijalizovane izložbe, prvi potpredsednik vlade i ministar finansija Siniša Mali rekao je da je upravo ova prilika ubrzala ekonomski razvoj celokupne države.

- Naša zemlja dobila je istorijsku šansu da igra u prvoj ligi naprednih, inovativnih i kreativnih, investiciono poželjnih destinacija i mi to shvatamo veoma ozbiljno. Zahvaljujući Ekspo 2027. Beograd, mi ćemo se predstaviti svetu u najboljem svetlu, ostvariti razne vidove saradnje sa više od 120 država, ali i unutar naše zemlje pokrenuti stotine novih projekata, razvijati sve grane industrije, povećati broj zaposlenih i što je najvažnije, narednim generacijama ostaviti još lepšu i bolju Srbiju - rekao je ministar Mali.

FOTO TANJUG/ VLADIMIR ŠPORČIĆ

Generalni sekretar Međunarodnog biroa za izložbe Dimitri S. Kerkentzes rekao je da je oduševljen impresivnim napretkom koji je Srbija ostvarila otkako su je pre godinu dana zemlje članice Biroa odabrale da bude domaćin Specijalizovane izložbe 2027.

- Tema 'Igraj za čovečanstvo - sport i muzika za sve' obećava da će podstaći jedinstvo i inovacije, a mi željno iščekujemo nastavak naše saradnje sa Srbijom kako bi ovaj događaj postigao veliki uspeh - istakao je Kerkentzes i dodao da su države članice pokazale veliko interesovanje za temu, što je snažan znak da će međunarodno učešće u Ekspo 2027. Beograd biti visokog kvaliteta.

Direktor "Ekspo 2027 Beograd" Dušan Borovčanin istakao je da je Međunarodni biro za izložbe Srbiji ukazao veliko poverenje dodeljivanjem organizacije Specijalizovane izložbe Ekspo 2027. godine.

- Verujem da je u obzir uzeta autentičnost i relevantnost predložene teme, naše organizacione sposobnosti u održavanju velikih događaja, ali i naša tradicionalna gostoljubivost. Ponosan sam na ceo Ekspo tim zbog svega što smo uradili za ovih godinu dana. Pred nama je još mnogo posla i uveren sam da ćemo ispuniti sve zadatke uz podršku vlade, institucija, privrede, akademske zajednice, ali i građana Srbije - rekao je Borovčanin.

Ekspo 2027. Beograd biće održan u periodu od 15. maja do 15. avgusta 2027. godine sa temom "Play for Humanity: Sport and Music for All" (Igraj za čovečanstvo: sport i muzika za sve).