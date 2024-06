DETALJNA PROGNOZA ZA LETO: Evo kakvo nam vreme donose meseci koji su pred nama

REPUBLIČKI hidrometeorološki zavod na svom sajtu objavio je sezonsku vremensku prognozu po mesecima koji su pred nama. Kako je navedeno biće suše i toplotnih talasa, i temperauture će ići iznad proseka.

FOTO: Arhiva novosti

Jul 2024: Suša i toplotni talasi, toplije od proseka

Srednja minimalna temperatura vazduha u julu biće iznad višegodišnjeg proseka, pri čemu će njena vrednost biti viša za stepen do dva u odnosu na višegodišnji prosek. Srednja maksimalna temperatura vazduha u julu biće iznad višegodišnjeg proseka, sa vrednostima u proseku višim za za stepen do dva u odnosu na višegodišnji prosek.

U Beogradu i široj okolini srednja maksimalna temperatura vazduha tokom jula biće oko 31,2 stepeni. Srednja mesečna suma padavina tokom jula biće ispod višegodišnjeg proseka sa vrednostima za oko 10 mm nižim u odnosu na višegodišnji prosek.

Avgust 2024: Još toplije od jula

Prema sezonskoj prognozi RHMZ, srednja maksimalna temperatura vazduha u avgustu biće iznad višegodišnjeg proseka, sa vrednostima u proseku višim za jedan do dva stepena u odnosu na višegodišnji.

FOTO: Arhiva novosti

U Beogradu i široj okolini srednja maksimalna temperatura vazduha tokom avgusta biće oko 31,4 stepeni. Mesečna suma padavina tokom avgusta biće, takođe, ispod višegodišnjeg proseka sa vrednostima u proseku za oko 10 mm nižim u odnosu na višegodišnji prosek.

Septembar 2024: U većem delu Srbije topliji i prosečno vlažan, u drugoj polivini stiže kasno leto

Srednja minimalna temperatura vazduha u septembru biće iznad višegodišnjeg proseka, pri čemu će njena vrednost u proseku biti viša za oko 1.0ºS u odnosu na višegodišnji prosek. U Beogradu i široj okolini predviđa se vrednost septembarske srednje minimalne temperature vazduha oko 14.3ºS. Srednja maksimalna temperatura vazduha u septembru biće iznad višegodišnjeg proseka, sa vrednostima u proseku višim za oko 1.4ºS u odnosu na višegodišnji prosek.

U Beogradu i široj okolini srednja maksimalna temperatura vazduha tokom septembra biće oko 24.6ºS. U većem delu Srbije mesečna suma padavina tokom septembra zadržavaće se u granicama višegodišnjeg proseka sa vrednostima u proseku oko 3 mm nižim u odnosu na višegodišnji prosek, a u Centralnoj, Južnoj i Jugozapadnoj Srbiji biće ispod višegodišnjeg proseka sa vrednostima za 5 mm do 10 mm nižim u odnosu na višegodišnji prosek. U Beogradu i široj okolini septembarska suma padavina iznosiće oko 49 mm.

Vremenska prognoza za sutra

U Srbiji će sutra, prema prognozi Republičkog hidrometeorološkog zavoda, biti promenljivo oblačno sa dužim sunčanim intervalima, samo ponegde u zapadnim, centralnim i južnim predelima, uz lokalni razvoj oblačnosti, kratkotrajna kiša ili pljusak sa grmljavinom. Vetar slab, severni i severozapadni.

Najniža temperatura od 15 do 20, najviša od 30 do 33 stepena Celzijusa. U Beogradu sutra promenljivo oblačno sa dužim sunčanim intervalima, pre podne i sredinom dana na širem području grada moguća je kratkotrajna kiša ili pljusak. Vetar slab, severni i severozapadni. Najniža temperatura od 18 do 20, najviša oko 31 stepen Celzijusa.

U Srbiji sledećih sedam dana pretežno sunčano i veoma toplo sa maksimalnom temperaturom od 31 do 35 stepeni, a od srede dnevni maksimumi će biti i iznad 35 stepeni Celzijusa.

U urbanim sredinama tropske noci. Od nedelje, 23. juna očekuje se manji pad temperature i, uz promenljivu oblačnost, nestabilno vreme sa uslovima za lokalne pljuskove sa grmljavinom.

BONUS VIDEO: MOGU TRAJATI OKO 100 GODINA: Montažne kuće idealne za bračne parove- Nekoliko minuta sa...