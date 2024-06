Ovog leta pravac na Kipar!

Kipar se ove godine po Last Minute cenama za jun izdvojio kao jedna od omiljenih letnjih destinacija naših turista.

Toplo i sunčano vreme u kombinaciji sa veoma kvalitetnim hotelima, vrhunskim šoping iskustvom, gastronomskim užitkom na najvišem nivou, kao i sjajnim noćnim životom svrstava Kipar u turističke destinacije koje morate posetiti.

Definitivno nova omiljena letnja destinacija naših turista, svakako jeste rajsko ostrvo Kipar. Osetite čari Mediterana, fantastičnih plaža, veoma kvalitetnih hotela, izuzetne gastronomske ponude, kao i nezaboravnog noćnog provoda.

Izdvajamo iz ponude najtraženije hotele za leto 2024:

Adams Beach Hotel 5*

Hotel se nalazi u Ayia Napi na samoj Nissi plaži koja je udaljena svega 2 minuta hoda. Hotel Adams ima svoj deo plaže na kojem su besplatne ležaljke i suncobrani za goste hotela. U hotelu možete dobiti i peškire za plažu.

Takođe, možete posetiti i nekoliko obližnjih plaža kao što su Landa plaža koja je udaljena 5 minuta hoda ili Makronissos plaža koja je udaljena 15 minuta hoda, a do nje mozete doci i gradskim prevozom.

Grecian Bay Hotel 5*

Hotel se nalazi u neposrednoj blizini centra Ayia Nape. Od luke je udaljen samo desetak minuta šetnje. Od glavnog šetališta Ayia Nape udaljeni ste samo nekoliko minuta hoda. U okolini hotela možete pronaći veliki broj kafića, restorana, supermarketa, taverni i prodavnica. Najbliža peščana plaža je Pantacu plaža.

Nissiblu Beach Resort 5*

Nissiblu je nov, luksuzan hotel, otvoren pred sezonu 2019 god. Nalazi se u laguni Nisi plaže, najpoznatije plaže u Aja Napi, na oko 2 km od centra grada. Posle samo jedne sezone poslovanja, hotel je vrlo visoko ocenjen na turističkim portalima.

Grecian Sands Hotel 4*

Hotel Grecian Sands se nalazi u neposrednoj blizini centra Ayia Nape.

Od poznate plaže Gliki Nero udaljen je samo 2 minuta hoda. Hotel poseduje zatvorene i otvorene bazene, spa centar i teniski teren sa osvetljenjem.

Christofinia Nissi Beach 4*

Hotel je smešten u Ayia Napi, u Nissi aveniji na samo 200m udaljenosti od najpoznatije Nissi plaže.

Takođe, možete posetiti i nekoliko obližnjih plaža kao što su Landa plažakoja je udaljena 5 minuta hoda ili Makronissos plaža koja je udaljena 15 minuta hoda, a do nje mozete doci i gradskim prevozom.

Nestor Hotel 4*

Hotel Nestor nalazi se u neposrednoj blizini centra grada. Od glavnog šetališta Ayia Nape deli vas samo nekoliko minuta hoda. Takođe šetnjom možete posetiti veliki luna park kao i luku Ayia Napa. Najbliža plaža se nalazi na samo 10 minuta hoda a to je Limanaki plaža, dok su u neposrednoj blizini Mandi plaža i Pantacu plaža.

So Nice Club Resort 4*

Nalazi se u najpoznatijem letovalištu na Kipru, Ayia Napi. Udaljen je samo 5 minuta hoda od Landa plaže i 10 minuta hoda od Nissi i Makronisos plaže. WaterWorld park udaljen je samo 1km od hotela. Centar grada je udaljen oko 5km do kojeg možete doći gradskim prevozom.

Mandali Hotel 4*

Hotel se nalazi u neposrednoj blizini centra Protarasa tako da vas od glaven ulice i glavnih desavanja deli samo nekoliko minuta hoda. Najbliza plaza je Yianna Marie koja je udaljena svega 5 minuta hoda od hotela.

Tsokkos Paradise Village 4*

Ovo odmaralište sa 4 zvezdice nalazi se u letovalištu Aja Napa. Nudi zatvoreni bazen, fitnes centar, saunu i otvoreni bazen nepravilnog oblika, okružen nameštenom terasom za sunčanje. Sadržaji odmarališta Tsokkos Paradise takođe obuhvataju restoran-bar pored bazena, igraonicu sa bilijarom, teniski teren i mini-market.

Corfu Hotel 4*

Hotel Corfu je smešten na samo 5 minuta hoda od dinamičnog centra Aje Nape, gde se nalaze prodavnice i restorani. Objekat nudi pogled na Grčku plažu i ribarsku luku. Hotel poseduje otvoreni bazen, kao i zaseban dečiji bazen i igralište za najmlađe goste.

Bellini Hotel 4*

Potpuno renoviran hotel Bellini Ayia Napa je smešten u Aveniji Nisi (Nissi Avenue), u srcu Aja Nape (Ayia Napa). U ponudi ima izvanredno uređene apartmane. Osim toga, nudi studije i suite jedinice koje se nalaze oko privatnog bazena, bara i restorana. Plaže Pernera i Sendi Bej (Sandy Bay) udaljene su oko 500 metara od objekta.

Loutsiana Hotel Apartment 4*lux

Hotel Loutsiana se nalazi na samo 5 minuta hoda do plaže. Od centra grada je udaljen oko 6km, dok se jedna od najlepših plaža Makronisos nalazi na samo 10 minuta hoda od hotela. Najveći aqua park u ovoj regiji nalazi se na samo 5 minuta hoda od hotela.

Tasia Maris Oasis 4*

Smešten na padini, na samo 5 minuta hoda od centra Aja Nape, objekat Tasia Maris Oasis nudi moderno uređene smeštajne jedinice sa besplatnim bežičnim internetom i sopstvenim balkonom. Uključuje bazen slobodnog oblika, 2 restorana i 2 bara.

Euronapa Hotel Apartments 3*

Hotel se nalazi u neposrednoj bliznini centra Ayia Nape na samo 300m udaljenosti od hotela.

Katsarka plaža je udaljena na samo 5 minuta hoda od hotela. Sandy Bay plaža je udaljena 500m od hotela dok su u neposrednoj blizini brojni kafići, restorani i prodavnice. Čuvena Nissi plaža je udaljena na samo 1.5km od centra grada do kojeg možete stići gradskim autobusima.

Silver Sands Beach 3*

Odličan hotel, lociran nedaleko od centra Protarasa, na najlepšem delu dugačke peščane plaže. Od sadržaja hotel ima restoran, bar, spoljašnji bazen, dečiji bazen, teniski teren, teretanu, animaciju tokom dana i večeri, muzički program. Sve sobe su klimatizovane, imaju TV, fen, telefon, a uz doplatu mogu se koristiti frižider, sef i wi-fi internet.

Zoi Ayia Napa Hotel 3* Lux

Hotel se nalazi u neposrednoj blizini centra grada, u mirnom delu Ayia Nape što pruža gostima kvalitetan odmor daleko od gradske vreve. Do glavnog šetališta Ayia Nape i glavnih dešavanja možete stići za svega 10 do 15 minuta šetnje. Najbliža plaža Katsarka je udaljena samo 10 minuta šetnje.

Paul Marie Hotel 3*lux

Objekat Paul Marie Hotel Apartments je smešten u centru letovališta Aja Napa i raspolaže restoranom i krovnim bazenom na otvorenom. WiFi je dostupan u zajedničkim prostorijama. Studiji i apartmani u objektu Paul Marie Hotel sadrže prostor za sedenje i balkon sa pogledom na vrt.

Pierre Anne Hotel 3*

Hotel Piere Anne ima odličnu lokaciju na obali mora, na 5 minuta od centra Aja Nape i na 5 minuta od luke i plaže. Zabavni park Parko Paliatso Fun se takođe nalazi odmah iza hotela, zajedno sa čuvenom ulicom Nissi Avenue.

Park Beach Hotel 3*

Hotel se nalazi na sjajnoj lokaciji okružen šumama borova i eukaliptusa na najdužem delu peščane plaže u Limasolu. Nalazi se na svega nekoliko minuta hoda od lokalnih prodavnica, restorana i sjajnog noćnog života. Centar grada je udaljen oko 3km od hotela.

Penelope Beach Hotel Apts

Penelope Beach hotel nalazi se u Protarasu. Najbliža plaža Pernera udaljena je svega 5 minuta šetnje a možete posetiti i okolne plaže kao što je Kalamies plaža koja je udaljena 10 do 15 minuta šetnje. Na 100m od objekta nalaze se restorani i marketi. Od glavne ulice i glavnih dešavanja u Protarasu deli vas samo nekoliko minuta vožnje.

Marlita Beach Hotel 4*

Nalazi se u Protarasu u blizini dve peščane plaže, Marlita i Polixenia koje su udaljene samo nekoliko minuta hoda. Do centra Protarasa i glavnog šetališta možete doći za oko 20 minuta šetnje a možete koristiti i gradski prevoz.

Tsokkos Beach Hotel 4*

Hotel Tsokkos Beach nalazi se u samom centru Protarasa, u blizini prelepih peščanih plaža. Na samo 5 minuta pešačenja je od plaže Fig Tree Bay, jedne od najlepših u Evropi. U neposrednoj blizini hotela nalaze se brojni restorani, pabovi, barovi i prodavnice koje mogu zainteresovati turiste, a pešačka staza uz more prolazi ispred hotela.

Tasia Maris Seasons Hotel (Adults Only) 4*

Hotel se nalazi u samom centru grada, odmah iza velikog luna parka. Od glavnog setalista Ayia Nape i glavnih gradskih desavanja deli vas samo nekoliko minuta hoda. Najbliza plaza je Mandi plaza i udaljena je svega 5 minuta hoda od hotela. U okolini hotela mozete naci veliki broj kafica, restorana, poslasticarnica, barova, supermarketa i prodavnica. Hotel je namenjen samo za odrasle.

Za sve one koji sa nama još uvek nisu putovali u Španiju, pripremili smo ekskluzivnu ponudu, a posebno za H Top hotele – u kojima je Pun pansion po ceni Polupansiona.

Rezervište odmah jer last minute ponuda za polaske 8. 12. i 15. juna još uvek traje. Kompletnu ponudu možete videti klikom na sliku u nastavku teksta.

A za kraj – naravno, naša i vaša omiljena destinacija za leto 2024 na Sredozemnom moru u Egiptu – Marsa Matrouh & The North Coast po Last Minute cenama za polaske 15.|19.|22. juna sa popustom do više od 290€, kao i ostale polaske u toku juna i čitavog leta.

