TEMPERATURA I DO 36 STEPENI: Stižu nam tropske noći - najnovija prognoza RHMZ-a

DO kraja sedmice pretežno sunčano i sve toplije, ponegde uz malu ili umerenu oblačnost, navodi se u najnovijoj prognozi Republičkog hidrometeorološkog zavoda (RHMZ)

FOTO TANJUG/ STRAHINJA AĆIMOVIĆ/ Pixabay

Maksimalne temperature danas će biti od 29 do 31 °S, u petak i subotu od 30 do 33 °S, a u nedelju i ponedeljak od 32 do 36 °S.

U urbanim sredinama tropske noći, naročito od vikenda, najavljuje RHMZ.

Foto: D. Milovanović

Vremenska prognoza za narednu nedelju

U prvom delu naredne sedmice na severu Srbije manji pad temperature, dok će se u južnim i centralnim delovima zemlje zadržati veoma toplo.

Pojava pljuskova i grmljavina biće veoma retka (izolovana).

