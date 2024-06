CELA SRBIJA POD UPOZORENJEM ZA VIKEND: Spremite se za velike vrućine, lekari pozivaju na poseban oprez zbog jedne pojave

U SRBIJI se ovog vikenda očekuju temperatura do 30 stepeni u hladu, što znači da će subjektivni osećaj biti mnogo veći, a uz to biće i visok i vrlo visok stepen UV zračenja.

Osim toga, po biometeorološkoj prognozi, vreme će povoljno uticati na većinu hroničnih bolesnika osim za srčane bolesnike, a kardiolog profesor Predrag Mitrović kaže za "Blic" da može usled skoka temperatura da dođe do varijacija krvnog pritiska.

Podsetimo, za danas su upaljeni alarmi za visoko i vrlo visoko UV zračenje širom Srbije, a najjače će biti u nedelju i to u Leskovcu, Prizrenu, Prištini i Vranju - indeks 8, što je vrlo visoko i pretposlednje na skali. Sledeće je ljubičasto, koje označava ekstremno visoko zračenje.

Visoko zračenje na jugu Srbije

S obzirom na visoke temperature, i visoko zračenje trebalo bi se čuvati i toplotnog udara.

UV indeks danas će biti umeren, odnosno žut samo u Peći i na Kopaoniku gde će biti četiri, dok će u ostatku Srbije biti visok - 6 i 7.

Još veće zračenje biće sutra, u nedelju, 2. juna, pa će se ovaj indeks u četiri grada potpuno crveneti. Naime, vrlo visok stepen zračenja u nedleju će biti u Leskovcu, Prizrenu, Prištini i Vranju gde će biti 8, a u ostatku zemlje uglavnom 7, i u nekolicini gradova 6.

Pritisak će da varira, oprez

S obzirom na to da će živa u termometru u hladu za vikend dostizati 30. podeok, prof. dr Predrag Mitrović očekuje varijacije krvnog pritiska.

- Oni koji se leče od pritiska znaju da tada treba da promene terapiju. Oni koji se ne leče a imaju skok pritiska, koji će biti najčešće kompromitovan, trebalo bi da se jave kod lekara - savetuje prof. dr Predrag Mitrović.

On ne očekuje povećan broj srčanih udara, kao u ranijem periodu kada je usled naglih temperaturnih oscilacija do njih dolazilo.

Biće razlika u temperaturi, ipak se najavljuje 30 stepeni, ali ne tako velika kao ranije. Međutim, i zbog tolike razlike može da bude problema sa krvnim pritiskom, pre svega - kaže sagovornik.

Saveti svim građanima kako da se ponašaju kada su visoke temperature:

- da izbegavaju boravak napolju kada je sunce najjače



- da jedu lakšu hranu, da ne bude masna i slana- da izbegavaju preteranu fizičku aktivnost

On je ranije objasnio da je najopasniji je izlazak iz toplog u hladno i obrnuto, što može dovesti do grčenja krvnih sudova i kardiovaskularnih promena, tačnije, infarkta miokarda, i objasnio da su hronični bolesnici najugroženiji, kao i hipertoničari.

Ključni simptomi za odlazak kod lekara

Na pitanje, koji su to ključni simptomi zbog kojih moramo da se obratimo lekaru, sagovornik se fokusirao na one koji ukazuju na problem sa krvnim pritiskom i sa na one koji se odnose na srčani udar, odnosno anginu pektoris.

Prema njegovim rečima, većina ljudi reaguje tako što dolazi do skoka krvnog pritiska, a jedna četvrtina bolesnika ima pad, odnosno hipotenziju.

- Ni hipertenzija, a ni hipotenzija nije dobra ako se radi o brzoj promeni, ali je hipertenzija, odnosno skok krvnog pritiska ozbiljnije stanje. Povišen krvni pritisak može da dovede do pucanja krvnih sudova. Kada dođe do pada krvnog pritiska, imamo veću pospanost, i može da se izgubi i svest, ali retko kad. Gubljenje svesti nije toliki problem sam po sebi, ali usled toga može doći do pada i povređivanja - kaže sagovornik.

- najčešće je to bol u temenu glave, nekada se javi bol kao da stavili rajf između dva uha, - nekada boli samo vrat sa zadnje strane



- ima slučajeva da pacijenti čuju ubrzan otkucaj srca- to su sve simptomi koji se mogu javiti pored one klasične glavobolje, i u tom trenutku je poželjno da se izmeri izmeri krvni pritisak, i da se javi lekaru

- Sada i potpuno zdravi imamu varijacije krvnog pritiska - upozorava prof. Mitrović za "Blic".

Kako dodaje dalje, što se tiče srca, obratite pažnju na ove simptome:

- bol u grudima sa leve strane



- bol u levom levom ramenu- bol u levoj nadlaktici- bol u leđima i između lopatica- može da se javi i mučnina i vrtoglavica

