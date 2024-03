NOVAC LEŽE ZA TRI-ČETIRI MESECA: Subvencija od države za kupovinu prve nekretnine odobrena za 614 majki

Dosad je, zaključno sa 8. martom, prihvaćeno ukupno 614 zahteva, a od toga u 2023. godini je usvojeno 448.

Ovo su podaci kojima raspolaže Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja.

- Najviše zahteva podneto je u Beogradu, Novom Sadu, Nišu, Novom Pazaru, Tutinu, Sjenici i Kragujevcu, dok je primetno manji broj iz Valjeva, Subotice, Pančeva, Čačka, Leskovca, Rume, Šapca, Vranja, Pirota i Bujanovca - objašnjavaju u ovom resoru.

Budući da su se pojedine majke žalile da do stana ne mogu da dođu jer investitori neće da čekaju novac, pitali smo nadležne u Ministarstvu koliko je vremena potrebno da novac bude uplaćen.

- Od podnošenja zahteva lokalnoj samoupravi do donošenja odluke po zahtevu u proseku prođe do tri meseca. Kada se odobri subvencija i nakon što podnosilac zahteva dostavi potrebne dokaze za isplatu, u proseku za oko dve nedelje se isplaćuje novac. Što se tiče pitanja u vezi sa investitorima, nemamo o tome nikakva saznanja - kažu u Ministarstvu.

Zdravstveni radnik iz Novog Sada, porodilja Bojana Petrović, požalila se medijima da investitor od koga je želela da kupi stan u izgradnji, u ovom gradu, ne želi da sarađuje sa njom jer novac koji joj država daje, a njemu prebacuje direktno na račun, navodno kasni i po godinu dana. Zbog papira od investitora (predbeležba), koji joj fali za kompletnu dokumentaciju pri apliciranju za subvenciju, Bojana nije ni podnela zahtev.

Međutim, bilo je i dijametralno suprotnih iskustava. Ministar za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Nikola Selaković posetio je početkom godine porodicu Svetlane i Miroslava Milojevića, roditelja Luke i Ane, koji su kupili prvu nekretninu uz državnu subvenciju u beogradskoj opštini Palilula. Oni su dobili pomoć od 18.000 evra u dinarskoj protivvrednosti za kupovinu kuće, koju renoviraju. Subvencijom su pokrili petinu troškova.

ODBITAK PDV

MAJKE koje su dobile subvenciju od države za kupovinu prvog stana, imaju pravo i na povrat PDV, zvanično je Mišljenje Ministarstva finansija, objavljeno prošle nedelje. Zahtev za povrat, međutim, mogu da podnesu samo one mame koje su kupile stan u novogradnji od investitora-preduzeća, dakle onaj koji do tada nije bio u prometu. PDV na stan iznosi 10 odsto na vrednost nekretnine i plaća ga kupac u okviru kupoprodajne cene. Ako je prodavac stana u novogradnji fizičko lice, on nije obveznik poreza na dodatu vrednost, pa kupac nema pravo na refundaciju.