RHMZ POPALIO ALARME: Posle perioda rashlađenja, stiže nam "pakleni" vikend

PREDAH od „zahlađenja“ se završio, i narednih sedam dana u Srbiji se očekuje temperature od 32 do 35 i više stepeni, uz kratkotrajnu pojavu kiše početkom iduće sedmice, međutim, u pitanju je lokalna pojava koja neće poremetiti nastavak novog toplotnog talasa.

FOTO: Arhiva novosti

U Srbiji će u subotu biti pretežno sunčano i toplije. Vetar će biti slab, promenljiv. Najniža temperatura od 12 do 19 stepeni, a najviša od 30 do 34 stepeni.

Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ) za 27. juli uključio je „žuti“ meteoalarm za celu Srbiju zbog visokih temperatura, i ovo upozorenje najavljuje da vreme može da bude potencijalno opasno.

- Vremenske pojave koje su prognozirane nisu neuobičajene, ali je potreban oprez ako planirate aktivnosti koje su izložene meteorološkom riziku. Treba nastaviti sa informisanjem o očekivanim meteorološkim uslovima – objavio je RHMZ.

RHMZ upozorava i na nepovoljne vremenske uslove za:

- hronične bolesnike



- meteoropate

Ovakvi vremenski uslovi su povoljni za pojavu šumskih i drugih požara.

U nedelju će biti pretežno sunčano i veoma toplo. Duvaće slab do umeren, jugoistočni vetar. Najniža temperatura će biti od 13 do 21 stepen, a najviša od 33 do 37 stepeni.

Upaljen meteoalarm za celu Srbiju

Drugog dana vikenda je na snazi „narandžasti“ meteoalarm za teritoriju cele Srbije zbog ekstremno visokih temperatura.

- Veoma opasna vremenska situacija, naročito kada traje nekoliko uzastopnih dana. Ugroženi su hronični bolesnici, lica pod terapijom, medicinskom kontrolom i meteoropate. Ugrožene su i životinje. Veoma povoljni vremenski uslovi za pojavu šumskih ili drugih požara. Nepovoljni uslovi za snabdevanje električnom energijom. Problemi u saobraćaju – navodi se na sajtu RHMZ.

(Blic)

