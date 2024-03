STIŽU SNEG I KIŠA EVO KADA SE TAČNO OČEKUJU: Vremenska prognoza za ponedeljak, 4. mart

REPUBLIČKI hidrometeorološki zavod dao je najnoviju vremensku prognozu za naredne dane.

FOTO TANJUG/ VLADIMIR ŠPORČIĆ

VREME U SRBIJI

U Srbiji jutro pretežno vedro, tokom dana umereno naoblačenje, kiša kasno posle podne i uveče na jugozapadu i jugu, a tokom noći i u većini krajeva južnije od Save i Dunava, dok se sneg najavljuje na visokim planinama.

Najniža temperatura od 2 do 9, a najviša dnevna od 14 do 19 stepeni.

Prognozirano je tokom dana pojačanje južnog i jugoistočnog vetra, naročito na planinama i u košavskom području, a na jugu Banata očekuju se i udari košave olujne jačine.

VREME U BEOGRADU

I u Beogradu jutro pretežno vedro. Tokom dana umereno naoblačenje sa umerenim i jakim jugoistočnim vetrom. Najniža temperatura od 7 do 9, a najviša dnevna oko 18 stepeni.

PROGNOZA ZA NAREDNI PERIOD

Prema izgledima vremena za narednih sedam dana, do ponedeljka, 11. marta, u utorak umereno do potpuno oblačno, mestimično s kišom, na planinama sa snegom, a obilnije padavine se očekuju na području Kosova i Metohije i na jugoistoku Srbije (u Jablaničkom, Pčinjskom i Pirotskom okrugu) - od 20 do 40mm za 24 sata.

Na visokim planinama u ovoj oblasti, odnosno iznad 1.500 metara nadmorske visine, očekuje se intenzivan vlažan sneg.

U ostalim krajevima Srbije uz promenljivu oblačnost manja količina padavina. Vetar u kratkotrajnom skretanju na severni i severozapadni.

U sredu i četvrtak promenljivo oblačno i malo svežije, povremeno s kišom, na planinama sa snegom.

U petak i subotu se padavine očekuju još na istoku i jugu Srbije.

U nedelju, 10. marta suvo sa sunčanim intervalima, a početkom sledeće sedmice novo naoblačenje s kišom.

sputnikportal.rs

BONUS VIDEO - RUSI UNIŠTILI PRVI ABRAMS: Američki tenk u plamenu