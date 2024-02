OGLASIO SE SEKTOR ZA VANREDNE SITUACIJE: Doneta hitna mera povodom velikog broja požara

SEKTOR za vanredne situacije Ministarstva unutrašnjih poslova, imajući u vidu povećan broj požara na otvorenom, hitno je naložio, preko svojih organizacionih jedinica, stupanje u kontakt sa komandantima štabova za vanredne situacije i inicirao hitne sednice lokalnih štabova za vanredne situacije na kojima će članovi biti upoznati sa trenutnom situacijom vezanom za povećanje broja požara na otvorenom prostoru, opasnostima koje mogu nastati i na kojima će se predložiti i pokrenuti sprovođenje mera i aktivnosti za zaštitu života i imovine.

Foto S.K.

Pomoćnik načelnika Uprave za vatrogasno-spasilačke jedinice Sektora za vanredne situacije Miloš Milenković je precizirao da će mere podrazumevati obilazak svih naseljenih mesta i upozoravanje stanovništva da poštuju zakonske odredbe o zabrani spaljivanja na otvorenom prostoru.

Naloženo je, kako je istakao, i da se proveri ispravnost mehanizacije subjekata od posebnog značaja za zaštitu i spasavanje koja bi se mogla angažovati u slučaju potrebe na gašenju požara na otvorenom prostoru.

Milenković je naglasio da su od početka februara na teritoriji Republike Srbije evidentirana 1.492 požara na otvorenom prostoru, što je enormno povećanje u odnosu na isti period prošle godine, kada je ovakvih požara bilo 226.

- Samo tokom vikenda na teritoriji Republike Srbije evidentirano je 466 požara na otvorenom prostoru, dok je prošle godine u istom periodu bilo 60 ovih požara - dodao je Milenković i podvukao da su svi požari zahvaljujući nadljudskim naporima vatrogasaca-spasilaca ugašeni.

On je upozorio da se požari na otvorenom prostoru veoma brzo šire i zahvataju velike površine, zbog čega predstavljaju realnu opasnost po nastanak veće materijalne štete na građevinskim objektima, objektima infrastrukture i na šumskim kompleksima, ali i realnu opasnost po živote građana.

Dodao je da je za gašenje ovih požara neophodno angažovanje i velikog broja pripadnika vatrogasno-spasilačkih jedinica.

- Na lokalizaciji i likvidaciji požara na otvorenom prostoru samo u toku februara evidentirano je 3.795 angažovanja pripadnika vatrogasno-spasilačkih jedinica sa 519 vatrogasnih vozila - kazao je Milenković.

On je podsetio da je Zakonom o zaštiti od požara zabranjeno spaljivanje ostataka strnih useva, spaljivanje smeća na otvorenom prostoru i spaljivanje biljnih ostataka i da je za to zaprećena kazna za pravna lica od 300.000 do 1.000.000 dinara, a za fizička lica 10.000 dinara.

BONUS VIDEO: KAD SE VOJSKA NA KOSOVO VRATI - Na severu KiM osvanuli grafiti