LJUBIMAC BOLUJE, A VLASNIKU BOLOVANJE: Da li je realno da se ostvari ova inicijativa?!

NOVOSADSKA politička stranka Istina nedavno je pokrenula inicijativu da bi i građani Srbije trebalo da imaju pravo na bolovanje za negu kućnih ljubimaca, prvenstveno pasa i mačaka.

Foto Shutterstock

U ovoj partiji objašnjavaju da njihova inicijativa ima pravnu osnovu, jer svaki držalac životinje po zakonu je dužan da joj blagovremeno obezbedi pomoć veterinara i negu ako je životinja obolela. U suprotnom mu preti kazna do 50.000 dinara. Međutim, u praksi, kako navode, vlasnici pasa i mačaka neretko dolaze u situaciju da biraju da li da plate kaznu i ugroze život ljubimca, ili da dobiju otkaz ako se zbog toga ne pojave na poslu. Takva neusaglašenost propisa veoma otežava život građanima i potpuno je nedopustiva u pravednoj i pravno uređenoj državi, navode u Istini.

U razgovoru za "Novosti" Ivana Vujasin, predsednica političke stranke Istina rekla je da se danas društvo suočava sa ogromnim ekonomskim izazovima i lečenje kućnih ljubimaca može biti veoma skupo:

- Zato je jedna od stvari za koje se zalažemo ne samo liberalizacija režima bolovanja, već i to da neka lečenja i terapije kućnih ljubimaca budu pokriveni zdravstvenim osiguranjem.

Koliko bi slobodnih dana trebalo dobiti za negu psa i mačke nisu precizirali, kao ni da li su veterinarski izveštaji ti na osnovu kojih bi izabrani lekar odobravao bolovanje.

Prema važećem Zakonu o zdravstvenom osiguranju osiguranom licu usled njegove lične bolesti izabrani lekar može da propiše bolovanje najduže 30 dana.

- Osiguranik od izabranog lekara može da dobije i bolovanje od sedam dana ukoliko je neophodno da neguje jednog od članova svoje uže porodice - roditelja, supružnika, brata ili sestru - kaže dr Branislav Jovanović, načelnik službe za zaštitu zdravlja odraslih Doma zdravlja u Valjevu. - U slučaju potrebe za negom deteta izabrani pedijatar ocu ili majci može da napiše bolovanje u trajanju od 14 dana.

Veterinar dr Vladimir Terzin kaže za "Novosti" da inicijativa da se dobiju slobodni dani za negu ljubimca nije naša originalna ideja, jer u Holandiji i Italiji i još po nekim zemljama Evropske unije to je već praksa:

- Kada ljubimac mora da ima na primer neki komplikovaniji hirurški zahvat to zahteva i određeno vreme koje vlasnik mora da provede sa ljubimcem - priča dre Terzin. - Ako bih inicijativu posmatrao iz ugla veterinara, rekao bih da je bolovanje za kućne ljubimce logično, ali mi smo od toga daleko, jer bi prvo trebalo da se menjaju zakoni koji bi omogućili da se to uradi. Potrebno je uvesti strože propise sa medicinskom dokumentacijom koju bi vlasnici dobijali od veterinara koji ima kliniku, ordinaciju. Zatim bi stručnjaci iz oblasti veterine morali da procene da li bi odsustvo zaista bilo opravdano.

Naš sagovornik naglašava da su i u ovom slučaju zloupotrebe moguće.

- Isto kao i sa lekarima medicine zloupotrebe su moguće i dešava se da neko otvori bolovanje praktično ni za šta - priča dr Terzin. - Sve je do struke, ali i do ljudi. Međutim, i to može da se reguliše, da opravdanje ne može da se uzme za svako oboljenje, već za samo ozbiljnije stvari. Tako bi se zloupotrebe smanjile i zakonski bi se odredila oboljenja za koje možete da otvorite bolovanje. Na primer, ukoliko pas ide na hemioterapiju, vlasnik ima njegovu dijagnozu i dokumentaciju koju je izdao veterinar i on može da uzme opravdano odustvo jer su to ozbiljne dijagnoze.

Neusklađenost STRANKA Istina ukazuje na još jednu zakonsku neusklađenost, jer jedni zakoni nalažu obaveznu brigu o kućnim ljubimcima i kažnjavanje vlasnika ukoliko ta briga izostane, dok drugi, primera radi, prilikom razvoda supružnika ili smrti, kućni ljubimce tretiraju kao pokretnu imovinu. - Porodično pravo kućne ljubimce ne prepoznaje kao članove porodice već kao imovinu. To je potpuno suprotno zakonu o veterinarstvu i zakonu o dobrobiti životinja koji životinje tretiraju kao živa bića, a ne stvari. Zato je važno shvatiti da pas nije televizor, već živo biće koje zaslužuje pažnju, brigu i poštovanje - kaže Ivana Vujasin.