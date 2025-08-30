Penzioneri

VUČIĆ I MALI MISLE NA NAROD: Penzioneri oduševljeni povećanjem penzija od 12 odsto

В.Н

30. 08. 2025. u 09:30

PENZIONERI su sa velikim oduševljenjem dočekali povećanje penzija u vidu novih ekonomskih mera koje je predložio predsednik Vučić.

ВУЧИЋ И МАЛИ МИСЛЕ НА НАРОД: Пензионери одушевљени повећањем пензија од 12 одсто

Foto: Printscreen

- Ja sam Beograđanin, volim Srbiju, i piši tu da mi je Vučić bog!  - rekao je penzioner.

- Ko ne bi bio sretan da vam neko da nešto više nego što imaš? Kako nisam zadovoljna? Prezadovoljna sam - izjavila je penzionerka. 

Podsetimo, predsednik Srbije Aleksandar Vučić saopštio je  da će penzioneri od 1. decembra imati povećanje penzija od čak 12 posto!

"Novosti" vam donose detaljnu računicu koliko će svaki penzioner imati mesečno više novca na računu.

Detaljnu računicu možete pogledati klikom OVDE.

