VUČIĆ I MALI MISLE NA NAROD: Penzioneri oduševljeni povećanjem penzija od 12 odsto
PENZIONERI su sa velikim oduševljenjem dočekali povećanje penzija u vidu novih ekonomskih mera koje je predložio predsednik Vučić.
- Ja sam Beograđanin, volim Srbiju, i piši tu da mi je Vučić bog! - rekao je penzioner.
- Ko ne bi bio sretan da vam neko da nešto više nego što imaš? Kako nisam zadovoljna? Prezadovoljna sam - izjavila je penzionerka.
Podsetimo, predsednik Srbije Aleksandar Vučić saopštio je da će penzioneri od 1. decembra imati povećanje penzija od čak 12 posto!
"Novosti" vam donose detaljnu računicu koliko će svaki penzioner imati mesečno više novca na računu.
Detaljnu računicu možete pogledati klikom OVDE.
SKANDAL U BRITANIJI, PORODICE U ŠOKU: Direktorka mrtvačnice gledala crtani film sa mrtvim bebama u svojoj kući
EJMI Apton (38), osnivačica udruženja Florrie’s Army u Lidsu u Engleskoj, našla se u centru velike afere nakon što su roditelji preminule dece otkrili da su tela njihovih beba držana u njenoj kući umesto u mrtvačnici.
27. 08. 2025. u 17:50
OVO JE DETALjAN SPISAK NAMIRNICA KOJIMA ĆE PASTI CENA: Nove ekonomske mere važne za građane
PRESEDNIK Srbije Aleksandar Vučić istakao je juče prilikom izlaganja o smanjenju marži na kućnu hemiju i prehrambene proizvode, a u okviru predstavljanja novih ekonomskih mera za građane, da sniženje koje će uslediti kao posledica ograničenja trgovačkih marži obuhvata 3000 proizvoda iz 23 grupe.
25. 08. 2025. u 13:15
HEROJI NA PARKETU: Naši reprezentativci iz klinačkih dana - možete li da pogodite KO JE KO (FOTO)
POGLEDAJTE kako su naši Orlovi izgledali u detinjstvu, u svojim prvim sportskim danima, kada je košarka bila igra, a ne profesija.
29. 08. 2025. u 18:39
Komentari (0)