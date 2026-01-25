Dr Novosti

ČUDO IZ PRIRODE: Zašto dijabetičari sve češće piju baš ovaj čaj

Jovana Švedić

25. 01. 2026. u 08:00

ČAJ od lista smokve poslednjih godina privlači sve veću pažnju kao prirodni napitak koji može imati povoljan uticaj na osobe koje boluju od dijabetesa.

Foto unsplash

Ovaj čaj, koji se vekovima koristi u tradicionalnoj medicini, danas je predmet interesovanja i savremenih istraživanja zbog svojih potencijalnih efekata na regulisanje nivoa šećera u krvi.

Listovi smokve bogati su bioaktivnim jedinjenjima, pre svega flavonoidima, polifenolima i antioksidansima, koji mogu uticati na metabolizam glukoze.

Istraživanja su pokazala da supstance iz lista smokve mogu pomoći u smanjenju insulinske rezistencije, što je jedan od ključnih problema kod osoba sa dijabetesom tipa 2.

Posebno se ističe sposobnost čaja od lista smokve da uspori apsorpciju šećera u digestivnom traktu.

Na taj način može doći do manjih naglih skokova glukoze u krvi nakon obroka, što je od velikog značaja za održavanje stabilnog nivoa šećera tokom dana.

Čaj od listova smokve takođe ima i antiinflamatorna i antioksidativna svojstva koja doprinose zaštiti krvnih sudova i mogu smanjiti rizik od kardiovaskularnih komplikacija, koje su česte kod osoba sa dijabetesom.

Antioksidansi pomažu u borbi protiv oksidativnog stresa, koji se dovodi u vezu sa oštećenjem tkiva i organa.

On se najčešće priprema od sušenih listova smokve, koji se prelivaju vrelom vodom i ostavljaju da odstoje nekoliko minuta.

Preporučuje se umerena konzumacija, kao dodatak zdravoj ishrani i redovnoj terapiji, a ne kao zamena za lekove koje je propisao lekar.

Iako brojni korisnici ističu pozitivna iskustva, stručnjaci naglašavaju da je pre uvođenja čaja od lista smokve u svakodnevnu upotrebu važno konsultovati lekara, naročito kod osoba koje već koriste terapiju za regulisanje šećera u krvi.

