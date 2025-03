BEZ NJIH NEMA ZDRAVE I IZBALANSIRANE ISHRANE: Integralne žitarice da smršate (JELOVNIK)

IAKO su ugljeni hidrati "okrivljeni" da su glavni uzrok gojenja i da bi za mršavljenje trebalo izbaciti hleb i druge proizvode od žitarica sa trpeze, činjenica je da su ugljeni hidrati neophodan deo zdrave i izbalansirane ishrane. Oni telu obezbeđeuju energiju, popravljju pamćenje i podižu raspoloženje.

Foto Shutterstock

Ipak, ugljeni hidrati se, kao i masti i proteini razlikuju po svojim nutritivnim kvalitetima. Stručnjaci za ishranu savetuju da je najbolji izbor ugljenih hidrata u formi integralnih žitarica.

S obzirom na to da integralne žitarice, osim drugih brojnih hranljivih sastojaka, obiluju dijetnim vlaknima, one obnavljaju i podstiču aktivnost probavnog trakta, hrane telo vitaminima, mineralima, celulozom i bioaktivnim supstancama. Integralne žitarice mogu da poboljšaju opšte zdravstveno stanje, a uz to i čiste kožu, pa i akne mogu da nestanu.

Evo kako bi mogao da izgleda jelovnik sa povećanim unosom integralnih žitarica:

Foto: Shutterstock

Ponedeljak

Doručak: kuvano celo zrno pšenice, po ukusu zaslađeno medom ili posoljeno

Ručak: porcija barenog integralnog pirinča, čorba sa povrćem i mesom, sezonska salata

Večera: kiselo mleko sa lanenim semenkama

Foto: Printskrin Jutjub/ Moja mala kuhinja

Utorak

Doručak: napraviti ovsenu kašu od ovsenih pahuljica i ključale vode, začinite suvim voćem i orašastim plodovima po želji.

Ručak: rižoto od integralnog pirinča sa povrćem i belim pilećim mesom

Večera: palenta sa mladim sirom

Foto Shutterstock

Sreda

Doručak: skuvajte oljušteni ječam (geršla) i začinite po ukusu

Ručak: tanjir kuvanog jela, bareni krompir kao prilog

Večera: bareni proso začinjen po želji

Foto: Shutterstock

Četvrtak

Doručak: ovsena kaša sa jogurtom, bananom i bademima

Ručak: krem čorba od barenog povrća sa pilećim mesom

Večera: kukuruzne pahuljice sa jogurtom

Foto Shutterstock

Petak

Doručak: bareni integralni pirinač sa tunjevinom i sezonskom salatom

Ručak: belo pileće meso na žaru, kuvana pešnica, salata od barene cvekle

Večera: projara sa sirom i spanaćem