ISTOPITE SALO NA STOMAKU SAMO ŠETNJOM: Uz ove savete do savršene linije bez mnogo muke

AKO ste na misiji da skinete salo sa stomaka, hodanje je jedna od najjednostavnijih, ali najefikasnijih vežbi koje možete dodati svom planu igre.

Foto: Profimedia

Niskog je uticaja, dostupan je svim nivoima fitnesa i ne zahteva fensi opremu, dovoljno lako, zar ne? Osim toga, istraživanja pokazuju da redovno hodanje može pomoći u smanjenju visceralne masti, poznatoj kao tvrdoglava mast koja se nalazi oko vašeg stomaka.

Ali koliko dugo treba da traje vaš trening hodanja da biste videli primetne rezultate? Odgovor zavisi od intenziteta, doslednosti i opštih životnih navika. Bilo da idete u šetnju ili hodate sa svrhom, ključ je pronaći pravo trajanje i pristup za maksimiziranje gubitka masti. Hajde da pogledamo kako možete maksimalno iskoristiti svoje korake da biste smršali srednji deo.

FOTO: Profimedia

Koliko dugo treba da traje vaš trening hodanja da biste sagoreli salo na stomaku?

Konzistentnost je ključna za sagorevanje masti, ali i trajanje. Dobro pravilo je da ciljate na 30 do 60 minuta hodanja dnevno, pet do šest dana u nedelji. Ovo ispunjava preporučene kriterijume, koji sugerišu da je 150 do 300 minuta umerenog kardio treninga nedeljno efikasno za gubitak masti.

Za početnike, počnite sa kraćim šetnjama — 20 do 30 minuta — i postepeno povećavajte vreme i intenzitet kako se vaša izdržljivost poboljšava. Zašto ovaj vremenski okvir? Hodanjem u trajanju od najmanje 30 minuta ulazite u masne zalihe vašeg tela, uglavnom ako održavate stabilan tempo koji dovodi vaš puls u zonu sagorevanja masti (oko 65-80% vašeg maksimalnog otkucaja srca).

Duže šetnje brzim tempom povećavaju sagorevanje kalorija, čineći stvaranje deficita potrebnog za gubitak masti lakšim. Na kraju krajeva, najbolja vežba za hodanje je ona koju možete dosledno da se pridržavate. Bez obzira da li se odlučite za kraće šetnje visokog intenziteta ili duže sesije ujednačenog tempa, ključ je da se krećete i izazivate sebe tokom vremena.

FOTO: Profimedia

Najbolje vežbe hodanja za smanjenje stomačne masti

Nisu sve šetnje jednake. Dodavanje raznolikosti vašoj rutini hodanja čini je zanimljivom i pomaže vam da sagorite više kalorija.

Evo nekoliko vežbi hodanja koje možete isprobati:

Intervali brzog hodanja:

Naizmenično 2 minuta brzog hodanja i 1 minut sporijeg oporavka. Ponovite 20 do 30 minuta. Ovi intervali su fantastični za zauzet raspored.

Hodanje pod nagibom:

Pronađite brdovitu rutu ili koristite nagib na traci za trčanje da biste angažovali više mišića, uključujući gluteus i jezgro.

Hodanje sa ponderisanim prslukom:

Nošenje prsluka sa težinom povećava otpornost, povećava sagorevanje kalorija i aktivira više mišića.

Duge stabilne šetnje:

Posvetite jedan dan u nedelji sporijoj šetnji ujednačenog tempa u trajanju od 60 minuta ili više. Ovo pomaže u izgradnji izdržljivosti i održava zamah sagorevanja masti.

FOTO: Profimedia

Faktori koji utiču na gubitak stomačne masti tokom vežbi u šetnji

Dok je hodanje fantastično sredstvo za gubitak masti, brzina kojom gubite masnoću na stomaku zavisi od nekoliko faktora:

Doslednost:

Redovno hodanje nedeljama i mesecima je od suštinskog značaja za uočavanje značajnih promena.

Intenzitet:

Brži tempo ili nagib sagoreva više kalorija i ubrzava gubitak masti.

Ishrana:

Samo vežbanje nije dovoljno. Kombinovanjem vaše rutine hodanja sa hranljivom ishranom sa kontrolisanim unosom kalorija postići ćete najbolje rezultate.

Nivoi spavanja i stresa:

Loš san i hronični stres mogu dovesti do viših nivoa kortizola povezanih sa tvrdoglavom masnoćom na stomaku.

Nivo fitnesa:

Ako ste novi u vežbanju, možda ćete primetiti brži početni napredak, dok će oni koji su u većoj kondiciji možda morati da povećaju intenzitet ili trajanje da bi nastavili da vide rezultate.

FOTO: Profimedia

Saveti kako da maksimalno iskoristite vreme na traci za trčanje za gubitak masti

Želite da izvučete maksimum iz treninga hodanja? Sledite ove jednostavne savete:

Budite dosledni:

Najbolji trening je onaj koji radite redovno. Zakažite svoje šetnje kao sastanke i držite ih se.

Zagrevanje i hlađenje:

Počnite sa petominutnim zagrevanjem da biste pripremili svoje telo, a na kraju se ohladite da biste smanjili bol i poboljšali oporavak.

Menjajte tempo:

Dodajte intervale, nagib ili otpor da biste izazvali svoje telo i izbegli platoe.

Pratite svoj napredak:

Koristite fitnes tracker ili aplikaciju za praćenje koraka, udaljenosti i otkucaja srca. Videti vaš napredak je motivišuće!

Uključite svoju ishranu:

Nijedan trening ne može nadmašiti lošu ishranu. Da biste podržali svoje ciljeve u vezi sa gubitkom masti, fokusirajte se na celovitu hranu, nemasne proteine i dosta povrća.

(eatthis.com)