URINARNA INFEKCIJA ZBOG MANJKA ESTROGENA: Upozorenje stručnjaka - Pojedine namirnice pogoršavaju problem sa ešerihijom

DO dvadeset odsto žena nakon menopauze pati od učestalih urinarnih infekcija. I to nije jedini problem sa kojim se bore.

Probelmima sa urotraktom doprinosi i pojava nevoljnog puštanja urina, što ih primorava da manje unose tečnosti, pa samim tim olakšavaju bakterijama da se množe. I jedno i drugo stanje mogu da se leče, na prvom mestu lekovima, ali i urednim načinom života.

U intervjuu za "Novosti" dr Aleksandar Argirović, urolog, kaže da je osnovni razlog za veću učestalost urinarnih infekcija kod žena u postmenopauzi smanjen nivo hormona - estrogena:

- Niži nivo estrogena čini da sluzokoža urinarnog trakta bude rigidnija i manje elastična, što je čini ranjivijom za koliformne bakterije i smenjuje joj sposobnosti samoodbrane od tih bakterija. Što se tiče urinarne inkontinencije ili nevoljnog puštanja urina, kod ovih pacijentkinja dolazi do popuštanja potpore organima u maloj karlici, a razlog za to su multipli vaginalni porođaji, porođaj sa velikim plodom, trauma, ali i smanjen nivo estrogena.

Zbog čega je važno da upravo starije žene vode računa o dovoljnom unosu tečnosti?

- Unos tečnosti je važan pre svega zbog bubrežne funkcije. Sam unos tečnosti nije povezan sa pojavom urinarne infekcije. Često se dešava da u praksi pacijentkinje koje već imaju urinarnu infekciju i imaju česte pozive na mokrenje iz tih razloga smanjuju unos tečnosti, što je pogrešno. U toku same infekcije treba uzimati što više tečnosti kako bi isprali urinarni sistem i na taj način smanjili koncentraciju prisutnih bakterija. Takođe, pacijentkinje sa simptomima urinarne inkontinencije su sklone redukciji unosa tečnosti zbog neprijatnosti koja im se dešava.

Da li je istina da određena hrana može dodatno da pogorša urinarnu infekciju?

- Da, neke namirnice mogu da pogoršaju simptome infekcije donjih partija urinarnog trakta, dok neke mogu i da ih poboljšaju. Kod urinarnih infekcija koriste se razne biljke u lečenju. Ulje divljeg origana se pokazalo kao dobro prirodno rešenje. U toku urinarne infekcije reakcija urina je kisela i to pravi iritaciju sluzokoži mokraćne bešike i dovodi do bolova u malom stomaku, soda-bikarbona alkalizuje mokraću i smanjuje bolove u toku infecije. S druge strane gazirana pića i kofein mogu da pojačaju simptome urinarne infekcije i urgentne inkontinencije. Takođe, povećan unos šećera i zatvor su se pokazali kao faktori rizika za nastanak urinarnih infekcija.

Autovakcina na osnovu uzorka urina Šta se radi u slučaju upornih urinarnih infekcija koje ne reaguju na terapiju? - Postoji grupa pacijentkinja koja ima uporne urinarne infekcije koje loše reaguju na konvencionalnu antiotsku terapiju. U tim slučajevima kada ni produžena antibiotska terapija nije dala rezultate, a pacijentkinja ima simptome urinarne infekcije, ima smisla uputiti pacijentkinju u Institut "Torlak" radi izrade autovakcine za urinarnu infekciju. Na "Torlaku" se ova vakcina proizvodi za svakog pacijenta individualno, na osnovu uzorka urina. Ova vakcina ima za cilj da pojača odbrambene sposobnosti i na taj način da eliminiše bakteriju.

Zašto se dešava nevoljno puštanje urina?

- Kod žena postoje dva tipa urinarne inkontinencije - urgentna inkontinencija i stres inkontinencija urina. Kod urgentne inkontinencije dolazi do promena u samom zidu mokraćne bešike i dešavaju se neinhibirane kontrakcije detrusora mokraćne bešike, što rezultira nevoljnim puštanjem urina. Urgentna inkontinencija se manifestuje imperativnim pozivima za mokrenje koji se ne mogu suzbiti ni na koji način i leči se primenom lekova. Stres inkontinencija se manifestuje nevoljnim puštanjem urina u naporu, dakle usled smeha, kašlja, bržeg hoda, kijanja... Stres urinarna inkontinencija nastaje zbog popuštanja potpornih struktura kanalu za mokrenje (uretri). Lečenje stres urinarne inkontinencije se vrši minimalno invazinim hirurškim tehnikama, sa uspešnošću rešavanja problema od oko 90 odsto.

Činjenica je da urinarna infekcija može da zadesi svaku ženu.

- Skoro svaka žena će se u toku svog života susresti sa simptomima urinarne infekcije. Jedna trećina pacijentkinja će se sa tim simptomima susreti do svoje 25. godine života. Učestalost prisustva bakterija u urinu bez simptoma kod zdravih žena u premenopauzi je između jedan i pet odsto, dok je ta učestalost veća kod starijih - i do 19 odsto. Urinarna inkontinencija, kao drugi problem sa kojim se suočavaju žene javlja se sa učestalošću od 25 do 45 odsto. Ispitivanja su pokazala da je učestalost inkontinencije kod pacijentkinja starijih od 70 godina iznad 40 odsto.