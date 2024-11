SNIŽAVA HOLESTEROL I PRITISAK: Moćni šipak - Prirodna alternativa nesteroidnim antiinflamatornim lekovima

Studija na miševima pokazala je da bi šipak mogao da bude potencijalni lek za aterosklerozu, odnosno da spreči stvaranje plakova u krvnim sudovima, što onda povećava rizik od moždanog i srčanog udara.

Konzumiranje čaja od plodova šipka može da poboljša i zdravlje srca snižavanjem holesterola i krvnog pritiska. U studiji koja je trajala šest nedelja, a u kojoj je učestvovala 31 osoba ispijanje 40 grama čaja od šipka dnevno dovelo je do značajnog smanjenja krvnog pritiska, ukupnog holesterola i LDL (lošeg) holesterola, odnosno smanjenja gojaznosti zbog ishrane sa visokim sadržajem masti, u odnosu na kontrolnu grupu.

Mleveni plodovi

ČAJ od šipka obično se pravi od mlevenih plodova u srazmeri jedna kašičica mlevenog ploda i jedna šolja ključale vode. Iako sveži plodovi obiluju vitaminom C, on se kuvanjem gubi, tako da je zabluda da ispijanjem čaja od šipka možete da unesete dovoljne količine ovog vitamina, ali to nikako ne znači da ovaj čaj nije zdrav.