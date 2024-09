OBAVEZNA JE AKO IMATE VIŠE OD 24 GODINE: Savet lekara - Evo kada i zašto morate da primite antitetanus vakcinu

SEZONA građevinskih i poljoprivrednih radova, kao i pripremanje zimnice često mogu da dovedu do dubokih rana, posekotina, opekotina...

Foto Shutterstock

U slučaju da dođe do nekih od ovih povreda, a stariji ste od 24. godine neophodno je da primite antitetanus vakcinu, koja štiti od potencijalnog razvoja teškog oboljenja koje uzrokuje bakterija Clostridium tetani.

Doktor Snežana Kalabić, specijalista opšte medicine Doma zdravlja na beogradskoj opštini Savski venac, kaže da ukoliko dođe do povređivanja van mesta stanovanja, a povreda zahteva antitetanusnu zaštitu i pacijent nema dokaz o potpunoj vakcinaciji daju se vakcina i HTIg u nadležnoj ustanovi u mestu povređivanja:

- Vakcina protiv tetanusa počinje da se prima još u prvoj godini života i u programu je obavezne aktivne imunizacije. Po programu imunizacije poslednja doza u detinjstvu se prima sa 14. godina i pruža zaštitu 10 godina. Zato je preporuka da povređene osobe ako nisu potpuno vakcinisane ili je od vakcinacije prošlo više od 10 godina, po povređivanju prime jednu dozu vakcine i 250ij HTIg.

Naša sagovornica napominje da se antitetanus cepivo prima u slučaju otvorenih, dubokih ili prostrelnih rana, preloma, opekotina, promrzlina, rana koje su kontaminirane prljavštinom, prašinom, zemljom, fecesom ili salivom i rana nastalih ujedom.

Iskorenjena bolest TETANUS je zahvaljujući vakcinacija gotovo iskorenjena bolest, pa kako upućuje dr Snežana Kalbić, današnji lekari nisu imali priliku da se sreću sa teškom kliničkom slikom koju ona uzrokuje, nego su znanje stekli iz knjiga, a ne iz prakse.

- Kao i nakon svake druge vakcinacije i u slučaju antitetanus zaštite može da se javi bol, crvenilo i otok na mestu davanja u prvih 48 sati, ponekad se javi glavobolja, bolovi u mišićima i zglobovima, povišena temperatura, mučnina, gađenje, gubitak apetita - kaže dr Kalabić.

Svaka osoba koja je nakon 24. godine primila antitetanus zaštitu dobija izveštaj iz zdravstvene ustanove o dozi vakcine koja mu je data kao i datumu kada je imunizovan, što bi, kako napominje dr Kalabić, trebalo da čuva sa sobom.

Povređene osobe koje su kompletno vakcinisane sa četiri doze vakcine, a od poslednje doze je prošlo manje od 10 godina ne dobijaju ni vakcinu ni HTIg.

Imunizacija protiv tetanusa se sprovodi jer je tetanus izuzetno opasna bolest sa teškom kliničkom slikom i nije moguće steći prirodni imunitet.

- Tetanus je izuzetno opasna bolest - kaže dr Kalabić. - Prvi simptomi su grčevi mišića, najčešće su to mišići za žvakanje pa osoba ne može da otvori usta i ne može da žvaće.Govor postaje nerazumljiv, ne može da guta. Zbog grčenja mišića lica dolazi do specifičnog izgleda tzv. facies tetanica. Dolazi i do grčenja mišića leđa pa se telo izvija unazad. Javljaju se smetnje u disanju. Grčevi su praćeni izuzetnim bolom. Grč respiratorne muskulature dovodi do prestanka disanja.