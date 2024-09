OBRATITE PAŽNJU NA VREME: Nelečeni umnjaci dovode i do upale grudnog koša

Neretko zanemarujemo probleme sa zubima sve dok oni ne postanu toliko izraženi da nas ometaju u svakodnevnom životu, nanoseći nam bol. Uz bol nam često u pratnji "stiže" i otok, pa, dok se osvestimo, ispostavi se da se stanje toliko pogoršalo da zahteva hitnu intervenciju stomatologa.

Problemi sa umnjacima pogotovo su komplikovani, a neki od njih mogu dovesti i do veoma ozbiljnih problem, upale grudnog koša, odnosno toracitisa. Zato smo zamolili dr Zorana Milankova, doktora stomatologije, spec. oralne hirurgije, da nam kaže kakve sve komplikacije mogu nastati zbog umnjaka.

Šta bi trebalo da znamo o "džepovima" u desnima nastalim zbog umnjaka?

- Džepovi su "mrtvi prostori", područja gde se zadržava hrana i onda rastu bakterije. Veoma su opasni, jer u egzacerbaciji (pogoršanju simptoma ili toka bolesti) i sadejstvu sa pritiskom gnoja, koji se tu stvara, kidaju tanke fascijalne omotače mišića vrata i vrlo brzo mogu da se spuste, kao po autoputu, u grudni koš. Tada nastaje upala grudnog koša, toracitis, koju je vrlo teško lečiti, i spada u veoma hitna stanja.

Stradaju li neminovno i desni zbog problematičnih umnjaka?

- Paradontoze i paradontopatije zbog teskobe su više pravilo, nego slučaj. Povećano lučenje želudačne kiseline, refleksno, zbog povećanog lučenja adrenalina, dovodi i do škrgutanja zubima tokom sna, do time izazvane podsvesne agresije, uvećanja mišića žvakanja, "debelih obraza", crvenila obraza i slično. Tako nastaju i zubne erozije, te i one dovode do upale desni.

Naveli ste nam podatak da jedno do dvoje ljudi godišnje u Srbiji umre od komplikacije nastale zbog nelečenog/neizvađenog umnjaka. Zašto? Kako dolazi do toga?

- Prilikom egzacerbacije, gnojne kolekcije, cepanja fascija i spuštanja infekcija "ka dole", u grudni koš. Nekada se to desi u roku od pola sata, uz temperaturu i groznicu kod pacijenta, i deluje veoma drastično. Na institutu u Sremskoj Kamenici iz Vojvodine se zbog toracitisa leči oko 200 pacijenata. Tek kasnije se pregledom OPT snimka ili CT-om otkrije uzrok bolesti: često je to impaktirani umnjak, donji, uglavnom. Mada mogu biti i drugi razlozi koji dovode do spuštanja infekcije u parafaringijalni prostor, koji komunicira sa grudnim košem preko fascijalnih omotača mišića vrata. Predznak je često i bol u uvetu, te takvi pacijenti mahom odlaze kod otorinolaringologa, mada se rešenje krije kod stomatologa. Sve zavisi kako ko kojim putem krene. Tu je nekada zaista teško napraviti diferencijalnu dijagnozu.