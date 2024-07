MUKE ZBOG OTICANJA: Savet lekara - Evo kako da prirodno, bez lekova, izbacite višak tečnosti iz organizma

OTICANjE zglobova, šaka, stopala i potkolenica, najčešće je posledica zadržavanja vode u organizmu.

Foto Shutterstock

Neretko ovo stanje prati i nemogućnost nošenja prstenja, uočava se i otok lica, formiranje kesastih otoka oko očiju, a istovremeno i stomak može da bude otečen. Iako su simptomi kod svih osoba isti, uzroci su različiti. Zadržavanje vode u organizmu može da bude posledica gojaznosti, niskokaloričnih dijeta, hormonskog disbalnasa, ali i ozbiljnih oboljenja.

U intervjuu za "Novosti" primarijus dr Danijela Vraneš, kardiolog, kaže da se shodno uzroku primenjuju različite terapije za eliminaciju viška vode iz organizma:

- Generalni saveti koji pomažu da se smanji zadržavanje vode je smanjenje unosa soli, prerađene hrane, unos 40 ml vode po kilogramu težine, više agruma i zelenog lisnatog povrća, manji obroci u redovnim intervalima. Potrebno je i redovno kretanje. Aktivnosti kao što su biciklizam i hodanje takođe mogu pomoći u izbacivanju viška vode ili bilo koje druge tečnosti u nogama.

o Zašto gojazne osobe pate od viška vode u organizmu?

- Ljudi sa prekomernom težinom imaju tendenciju da zadrže više vode jer konzumiraju više kalorija, a samim tim i veće količine soli. To doprinosi zadržavanju vode. S druge strane, osobe koje su na niskokalorijskim dijetama, često imaju problem sa zadržavanjem tečnosti. Tipično nema dovoljno proteina u niskokaloričnoj dijeti, a proteini su važan nutrijent u sprečavanju zadržavanja vode u tkivima tela. Visoka spoljašnja temperatura takođe može dovesti do zadržavanja vode, jer je telo manje efikasno pri uklanjanju tečnosti iz tela.

Privatna arhiva Dr Danijela Vraneš

o Kada je otečenost zglobova, šaka i stopala znak oboljenja?

- To se dešava kada oboli srce, jetra ili bubrezi. Srčana slabost je najčešći uzrok zadržavanja vode u telu. Zbog zatajivanja pumpne funkcije srca, dolazi do nakupljanja vode u plućima i nastaje edem pluća ili u celom telu što predstavlja jedan od najtežih oblika srčane slabosti(anasarka). Bubrežna oboljenja takođe mogu dovesti do zadržavanja vode ili neadekvatne filtracije krvi kroz bubrege, kao i različita oboljenja jetre i razne maligne bolesti.

o Kako su hormoni odgovorni za ovo stanje?

- Hormonski disbalans takođe dovodi do zadržavnja vode u telu, najčešće je oboljenje štitaste žlezde (hipotireoza), oboljenje nadbubrežne žlezde i povećana proizvodnja kortizola (hormona stresa). Postoji veći rizik od zadržavanja tečnosti kod žena zbog promene nivoa hormona. U dobi između 45 i 55 godina, žene ulaze u fazu koja se naziva menopauza. Tokom reproduktivnih godina žene, estrogen - hormon odgovoran za menstruaciju i ovulaciju - počinje da opada. Kada dođe do menopauze, estrogen je suviše nizak da izazove menstruaciju. Smanjenje estrogena može prouzrokovati da žene u menopauzi dožive povećanje težine oko stomaka i kukova. Osim hormonalnih promena menopauze, žene sa sindromom policističnih jajnika (PCOS) mogu takođe da dobiju na težini.

Prirodni diuretici o Mogu li neke namirnice za ishranu da podstaknu eliminaciju viška vode? - Da, pojedine namirnice imaju i diuretski efekat. Na primer, dodavanje soka od limuna vodi uzrokuje češće mokrenje i smanjuje količinu zadržavanja vode. Sok od brusnice je još jedan prirodni diuretik. Svi čajevi koji se koriste kao uroantiseptici imaju diuretski efekat. Većina namirnica koje sadrže vitamin C ima prirodna diuretska svojstva,lubenica, dinja, trešnje... Kofein takođe smanjuje zadržavanje vode.

o Činjenica je da od zadržavanja viška vode pate i mlađe žene.

- Periodično dobijanje na težini često je posledica menstrualnog ciklusa. Žene mogu imati nadutost i zadržavanje vode u PMS, upravo zbog hormonalnih promena u ciklusu. Upotreba nekih lekova može dovesti do brzog povećanja težine i zadržavanja vode u organizmu. To su lekovi koji se zovu kortikosteroidi, antidepresivi, antipsihotični lekovi, antibebi pilule...

o Mogu li lekovi da smanje zadržavanje tečnosti u telu?

- Sad postoje savremeni lekovi za lečenje srčane slabosti, bubrežne slabosti kao i bolesti jetre, uz to se i propisuju lekovi koji čine da više urinirate kako bi pomogli u uklanjanju tečnosti. To su diuretici. Oni stimulišu bubrege da izlučuju veću količinu urina. Generalno, osoba mora da bude oprezna u primeni diuretika, nikako ih ne bi trebalo uzimati na svoju ruku zbog mogućih nuspojava kao što su vrtoglavica, dehidracija, slabost i povećano mokrenje što može dovesti oštećenja bubrega.