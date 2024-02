MUKE ZBOG INKONTINENCIJE: Evo kako da ublažite problem nevoljnog mokrenja

KADA ne možete na vreme da stignete do toaleta i nevoljno pustite malo urina, znači da patite od inkontinencije.

Foto Shutterstock

Ovaj problem se po pravilu javlja kod starijih ženskih osoba kao posledica starenja. Ipak, ovo stanje nikako ne bi trebalo prihvatiti kao normalno jer postoje efikasni načini da se ono spreči, a po potrebi i leči.

Kod žena, najčešće nakon 50. godine života može da dođe do "pada" karličnih organa, kada mokraćna bešika i mokraćna cev zauzimaju drugačiji položaj koji olakšava nevoljno isticanje urina. S druge strane, vremenom kod oba pola patološko zadebljanje mišića mokraćne bešike dovodi do njegove preterane aktivnosti, smanjenja kapaciteta mokraćne bešike i naglih, imperativnih nagona na mokrenje koji mogu dovesti do inkontinencije.

U situacijama kada osoba oseća nagli, neizdrživ nagon za mokrenjem, koji ne može voljno da odloži i koji se završava umokravanjem naziva se urgentna inkontinencija. U slučaju, kada do umokravanja dođe usled fizičkog napora, pokreta, smeha, kijanja, kašljanja ili podizanja tereta reč je o stres inkontinenciji. Nije isključeno ni da postoji njihova kombinacija.

Bez obzira na to kojeg je tipa i stepena, inkontinencija bi trebalo da se prevenira i leči. U suprotnom može da uzrokuje učestale infekcije, iritacije kože genitalne regije, materijalne troškove zbog nabavke uložaka i pelena, kao i nesigurnosti u socijalnim kontaktima zbog potencijalnog nevoljnog umokravanja. Najveća od svih tegoba je osećaj neprijatnog mirisa urina, što se neretko vodi u depresiju i samoizolaciju.

Primenom ovih pravila možete da ublažite i stresnu i urgentnu inkontinenciju:

Foto Shutterstock

Telesna težina

PREKOMERNA telesna težina osnovni je faktor rizika za pojavu nevoljnog mokrenja. Čak i mlade i sredovečne gojazne žene imaju dvostruko veće šanse da pate od inkontinencije. Prema radu objavljenom u časopisu Obesity Reviews naučnici su utvrdili da s porastom težine raste verovatnoća za nesposobnost zadržavanja urina, pa žene s umerenim viškom kilograma imaju 35 odsto veće šanse za inkontinenciju, dok je rizik kod gojaznih dvostruko veći u odnosu na žene zdrave telesne težine.

Foto Shutterstock

Fizička aktivnost

Nema dileme da je fizička aktivnost ključna i u sprečavanju nevoljnog puštanja urina. Osnovno je da jaki mišići koje može da omogući samo redovna rekeracija sprečavaju atrofiju i pomeranje svih organa pa tako i karlice i bešike. Uostalom, fizička aktivnost sprečava krivljenje kičmenog stuba koje takođe može da doprinese pojavi inkontinencije, kao što sprečava prolaps odnosono "propadanje" materice u vaginalni prostor.

Kegelove vežbe

Kegelove vežbe mogu da se rade bilo kada, a posebno se savetuju tokom trudnoće i posle trudnoće. Nikad nije prerano početi sa ovim vežbama, čak bi ih trebalo praktikovati mnogo pre nego što se problemi pojave. Posebno je važno raditi ih ako već tegobe postoje - ako dođe do manjeg nevoljnog oticanja urina dok kašljete, kijate, smejete se, trčite ili skačete ili kada se napregnete da podignete neki teži predmet. Na početku, dok učite kako da pravilno radite Kegelove vežbe, morate prvo da naučite da prepoznate mišiće koje treba da vežbate. To ćete najlakše uraditi ako pokušate da zaustavite oticanje mokraće tokom mokrenja. Ako to uspete, našli ste prave mišiće.