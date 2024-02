ŽUTILO BEONJAČA I KOŽE I ZBOG PROBLEMA SA ŽUČI: Hirurg Aleksandar Milovanović upozorava - svaki kamen bi trebalo ukloniti

KADA se beonjače preboje u žuto, a vremenom i koža dobije ovu boju najčešći uzrok je virusna infekcija jetre (hepatitis).

Podjednako čest razlog za pojavu ovog simptoma je fizičko zapušenje i prestanak protoka žuči iz jetre ka crevima (hirurška žutica). Pri tome, najčešći razlog zapušenja kanala koji sprovode žuč u creva je kamen u žučnoj kesi, na drugom mestu su tumori, slede autoimuna oboljenja. U intervjuu za "Novosti" dr Aleksandar Milovanović, specijalista opšte hirurgije, kaže da je operacija žučne kese sa kamenom najčešći sprovođeni hirurški zahvat u svetu:

- Razlog za ovoliku učestalost je taj što postojanje kamena u žučnoj kesi može da dovede do fatalnog ishoda, a veliki procenat ljudi ga ima. Svaki kamen u žučnoj kesi je potencijalna opasnost i zbog toga bi ga trebalo ukloniti i u slučajevima kada ne uzrokuje tegobe. Od kamena u žuči pate i stari i mladi, muškarci i žena, debeli i mršavi, pa čak i deca.

Dva meseca poštede * KOLIKO traje oporavak nakon operacije žučne kese i da li je potpun? - Laparoskopska operacija žučne kese je zlatni standard. Oporavak je veoma brz i ljudi se vraćaju obavezama već posle nekoliko dana. Dijetetski režim koji se predlaže nakon operacije je individualan od zemlje do zemlje. Trenutno je stav da dijeta nije neophodna, ali da je poželjno dva meseca da se ne jede masna hrana, dok se glavni žuč vod ne proširi posledično.

* A kako kamen ili kamenčići u žučnoj kesi dovode do žutila beonjača i kože?

- To je dosta složen anatomski i metabolički mehanizam. Jetra luči žuč 24 časa dnevno. Ta žuč se kroz brojne kanaliće u jetri koji su razgranati kao krošnja drveta sliva u dva veća kanala koja izlaze iz jetre - desni i levi. Ova dva kanala formiraju glavni žučni vod koji na svom putu ka dvanaestopalačnom crevu ima jednu bočnu granu koja se zove žučni kanal za žučnu kesu. Žučna kesa najčešće se nalazi sa donje strane desnog režnja jetre i služi kao rezervoar žuči. Ona svoj sadržaj kroz mali žučni kanal emituje, takođe u glavni žučni vod.

* Dakle, problem nastaje u žuči?

- Da, ali još bi trebalo objasniti anatomiju da bi se razumelo zašto. Glavni žučni vod, u koga se uliva i žučni kanal, pre nego se ulije u dvanaestopalačno crevo prolazi kroz glavu gušterače (pankreasa) i pre nego što uđe u dvanaestopalačno crevo u njega se ulije i glavni pankreasni kanal. Taj spoj kanala regulisan je sa nekoliko vrsta mišića stezača (sfinktera) da bi se pankreasov i jetreni sok puštili u crevo kada hrana dospe u digestivni trakt. Kada se pojede obrok šalju se impulsi koji pokreću varenje, ti mišići stezači popuštaju i kroz glavni žučni vod, žučni i pankreasov sok se slivaju u crevo. Kada se ti mišići nakon završetka varenja ponovo zgrče odnosno zatvore, višak žuči se vraća prema jetri, a žučna kesa na tom putu služi kao mesto gde se ona skladišti i čuva. Žučna kesa ima sposobnost da preko svoje sluzokože koja je slična sluzokoži usne duplje dehidrira žuč, a pri tome je žuč u žučnoj kesi "masnija" i tamnozelenkaste boje je, dok je ona žuč koja nastaje u jetri zlatnožute boje.

* Kamen nastaje kao posledica skladištenja žuči i njene dehidratacije?

- Zašto nastaje kamen u žuči zasigurno nije poznato, ali su posledice koje taj kamen stvara kada se pokrene vrlo dobro poznate. Zato je važno odstarniti žučnu kesu koja ima kamen. Kamen, pa čak i veoma mali, može da se proticanjem žuči pokrene iz žučne kese, kao što bila koja reka i voda može da pokrene kamen, i da na nekom delu žučnog puta uzrokuje blokadu. Već posle 12 sati te blokade, kod pacijenta može da se detektuje povišen bilirubin u krvi, a posle 24 časa javlja se žutilo beonjača a potom i cele kože. Jer, žuč se preko jetre vraća u krvotok. Ovo stanje je po pravilu bolno.

* Gde sve kamen može da napravi prepreku?

- Kamen može da zapuši žučno stablo u bilo kom delu. On može da zapuši žučni kanal na mestu spoja sa glavnim žučnim vodom. Tada u žučnoj kesi ostaje zarobljena žuč. Pošto žuč nije sterilna, već ima malu količinu bakterija, dolazi do akutnog zapaljenja žučne kese i ona se zapaljenski uvećava. Tako otečena žučna kesa može da pritisne i blokira glavni žučni vod i pacijent tada požuti. Mali kamen može da prođe kroz žučni kanal i da dospe u glavni žučni vod. To je ozbiljnije stanje. Jer, taj kamen može da pliva tu kao u potoku, ali može odatle da zaglavi spoj žučnog i pankreasnog kanala. Tada dolazi do akutne upale pankreasa. Smrtnost usled ovog stanja je vrlo velika. Ono je toliko bolno da može da se umre od same jačine bola. Mi lekari ga zato nazivamo benigno stanje sa malignim ishodom.

Mokraćni kanali su snažniji * DA li je opasniji kamen u bubregu ili u žučnoj kesi? - To su dve potpuno različite patologije. Mokraćni kanali imaju snažni mišićni sloj koji omogućava da se kamen iz njih lakše spusti u bešiku, nego što je to moguće kroz žučni vod u crevo. Kod mokraćnih kanala kamen može da se tretira tako da se izbaci prirodnim putem, a kod žučnog stabla to nije moguće.

* Šta još, osim kamena može da dovede do zapušenja žučnih puteva i pojave žutice?

- To su tumori, a među njima je najčešći tumor glave pankreasa. On može da "stegne" žučne kanale, da ih blokira i uzrokuje žutilo kože. Isti mehanizam mogu da uzrokuju i pojedini tumori jetre, glavnog žučnog voda, kao i žučne kese. Ovi tumori mogu da budu benigni ali i maligni. Uglavnom su maligni, nažalost. Mogu da budu primarni ili da nastanu kao metastaze. Tumor žučne kese može da nastane i kao posledica dugotrajne kalkuloze (kamenčića) u njoj.

* Ima li još uzroka opstrukcije?

- Da, to mogu da budu neke autoimune bolesti, koje napadaju jetru ili žučne puteve, ali ova stanja su retka. Takođe, žutica može da nastane kao posledica neke hirurške intervencije usled povrede žučnih puteva.