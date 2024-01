POSLE SMRTI ČETIRI BEBE: Evo gde ima najviše zaraženih od velikog kašlja i koliko je dece vakcinisano

PREMA podacima Instituta za javno zdravlje Srbije "Dr Milan Jovanović Batut", najveći broj prijavljenih slučajeva pertusisa, odnosno velikog kašlja, dijagnostikovan je tokom novembra i decembra 2023 godine.

Foto: Shutterstock

- Najveći broj slučajeva registrovan je u uzrasnim grupa dece od 10 do 14 godina, odnosno 15 do 19 godina, kod kojih je od poslednje doze vakcine sa celoćelijskom komponentom protiv pertusisa (DTP), u skladu sa tada aktuelnim Kalendarom obavezne imunizacije, prošlo više od 10 godina. Najveća uzrasno-specifična stopa incidencije zabeležena je u uzrasnim grupama dece od 10 do 14 godina, odnosno kod odojčadi mlađe od 12 meseci - navode iz Batuta.

Najveći broj slučajeva velikog kašlja u odnosu na mesto prebivališta prijavljen je sa teritorije Južnobačkog okruga, Grada Beograda i Južnobanatskog okruga gde su zabeležene i najviše stope incidencije.

- Vakcinacija planirane populacije kombinovanom petovalentnom vakcinom sprovedena je u Republici Srbiji u 2022. godini sa obuhvatom od 91,9 odsto. Prva revakcinacija protiv difterije, tetanusa, velikog kašlja i dečije paralize kombinovanom petovalentnom vakcinom (DTaP-IPV-Hib) u drugoj godini života sprovedena je u Republici Srbiji sa obuhvatom od 80,6 odsto. Od 1. januara 2022. godine druga revakcinacija protiv difterije, tetanusa, velikog kašlja i dečije paralize pre upisa u prvi razred osnovne škole sprovodi se kombinovanom četvorovalentnom vakcinom (DTaP-IPV). Postignuti obuhvat drugom revakcinacijom navedenom vakcinom u 2022. godini na nacionalnom nivou iznosio je 91,3 odsto - navode iz Batuta.

Podsetimo, danas je odjeknula vest da su četiri bebe preminule od velikog kašlja u Institutu za majku i dete u Beogradu. Tim povodom Ministarstvo zdravlja Republike Srbije poziva sve građane da budu odgovorni prema svom zdravlju i prema zdravlju svoje dece i da poštuju predviđeni kalendar imunizacije.

(Telegraf)

