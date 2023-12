BAJPAS OPERACIJA I DOK SRCE KUCA: Doktor Danko Grujić, kardiohirurg, o prednostima minimalno invazivne procedure premošćavanja krvnih sudova

TEŠKA hirurgija koja podrazumeva otvaranje grudnog koša i zaustavljanje rada srca sve se više napušta u korist minimalno invazivnih procedura, kad god je to moguće.

Zahvaljujući velikoj stručnosti srpskih kardiohirurga i kod nas se sada složene operacije premošćavanja krvnih sudova (bajpas) rade bez velike traume za pacijenta, i to na kucajućem srcu.

U intervjuu za "Novosti" dr Danko Grujić, kardiohirurg Univerzitetskog kliničkog centra Srbije kaže da su minimalno invazivne bajpas operacije najpre izvodili u sklopu jednosudovne bolesti ili kao deo hibridne procedure:

LIDERI U REGIONU * Koje vrste graftova koristite za premošćavanje krvnih sudova? - Poslednje studije dokazuju dominantnost multiarterijskih graftova u ovim operacijama, naročito u njenoj dugotrajnosti. Po udelu arterijskih graftova u bajpas operacijama, Klinika za kardiohirurgiju UKCS je vodeća ustanova u regionu na šta smo posebno ponosni. Tu spada korišćenje obe unutrašnje torakalne arterije, radijalne arterije kao i upotreba gastroepiploične arterije.

- Posle nekoliko desetina operisanih bolesnika sa odličnim rezultatima, krenuli smo u lečenje višesudovne bolesti, kao totalnu arterijsku revaskularizaciju miokarda, identično kao kod klasičnih operacija sa otvaranjem grudne kosti. I sada možemo da se pohvalimo da smo izveli stotu po redu ovakvu proceduru, i to sa četvorostrukim bajpasom.- Više od dvadeset do sada operisanih bolesnika je dobilo tri ili četiri arterijska bajpasa minimalno invazivnim pristupom. To je broj kojim se može pohvaliti malo svetskih centara. Pre neki dan smo izveli 100. minimalno invazivnu bajpas operaciju i sa ponosom možemo da kažemo da smo kao kuća tu metodu usvojili i njome ovladali.





* Kako se izvodi ova procedura?- Operacija se izvodi uz veliku podršku kolega sa anestezije. Bilo je potrebno da se i oni dodatno uvežbaju za izvođenje ove izuzetno složene procedure. Minimalno invazivna bajpas operacija (MIDCAB) se radi u opštoj anesteziji, za vreme operacije kod bolesnika je isključeno jedno plućno krilo. Naš učitelj, prof. dr Aleksandar Albert, jedan od od vodećih svetskih minimalno invazivnih bajpas hirurga nas je obučio da ove operacije možemo obaviti i ukoliko belesnici imaju neki problem sa plućima i iz nekog razloga ne mogu tolerisati disanje sa jednim plućnim krilom.- Rez se pravi sa leve strane grudnog koša, ispod leve dojke u dužini od pet santimetara. Srcu se pristupa pomoću specijalnog retraktora i dugih instrumenata dizajniranih za ovaj tip operacija. Ovim malim hirurškim "prozorom" pristupamo pripremi graftova za bajpas i kompletnu operaciju izvodimo na isti rez. Sve operacije smo izveli na kucajućem srcu bez upotrebe mašine za vantelesni krvotok.





- Više od polovine naših operisanih bolesnika smo razbudili i ekstubirali već na operacionom stolu što predstavlja veliki benefit za postoperativni tok, i zasluga je našeg izuzetnog anesteziloškog tima. Moram da napomenem da je ključ minimalne invazivnosti ove metode pre svega izbegavanje upotrebe mašine za vantelesni krvotok, što je standardno za većinu kardiohirurških operacija. Time izbegavamo sve dobro poznate nedostatke ove pumpe poznate kao srce-pluća mašina, kao što je negativan efekat na bubrežnu funkciju, sistemski inflamatorni odgovor i povećana potreba za transfuzijom krvi.





- Od 100 do sada operisanih bolesnika niko nije dobio transfuziju krvi. Vrlo važna prednost ovakve kardiohirurgije je i izbegavanje manipulacija sa ushodnom aortom, sa dramatično manjom stopom moždanih udara perioperativno. Benefit je i veličina reza od nekoliko santimetara, a ova prednost je obično pacijentima najvažnija. Prosečno ležanje posle prvih 100 operisanih bolesnika je četiri dana, jer nema presecanja koštanih struktura, srcu se pristupa kroz meka tkiva. Bolesnici su se normalnim aktivnostima vratili već posle dve nedelje.