CRNOGORSKE USTAŠE ZABRANILE KONCERT BAJE MALOG KNINDŽE

Uprava policije (UP) zabranila je koncert Mirka Pajčina poznatijeg kao Baja Mali Knindža, za koji je organizator tražio odobrenje za okupljanje 21. maja u Pljevljima, saznaju antisrpske "Vijesti" nezvanično iz UP.

Foto: Printskrin Jutjub/ Vijesti Online

Antisrpske "Vijesti" (koje su u svom tekstu slavnog srpskog komandanta Momčila Đujića nazvali "ratnim zločincem) su 15. maja objavile da je Uprava policije potvrdila da im je stigla zvanična prijava za održavanje javne priredbe - koncerta Pajčina, za 21. maj u Pljevljima.

Iz UP je i zvanično saopšteno da je koncert Pajčina zabranjen.

U saopštenju se navodi da je Regionalnom centru bezbednosti "Zapad", Odeljenju bezbednosti Pljevlja, 14. maja 2026. godine podneta prijava za održavanje javne priredbe – Spasovdanskog koncerta, sa prijavljenim nastupom vokalnog soliste Mirka Pajčina i orkestra, na Trgu 13. jula u Pljevljima, za dan 21. maja 2026. godine sa početkom u 20 časova.

- Postupajući po predmetnoj prijavi, Odeljenje bezbednosti Pljevlja je, shodno Zakonu o javnim okupljanjima i javnim priredbama, donelo rešenje kojim se ne dozvoljava održavanje navedene javne priredbe iz bezbednosnih razloga - navode crnogorske ustaše.