CRNOGORSKE USTAŠE ZABRANILE KONCERT BAJE MALOG KNINDŽE
Uprava policije (UP) zabranila je koncert Mirka Pajčina poznatijeg kao Baja Mali Knindža, za koji je organizator tražio odobrenje za okupljanje 21. maja u Pljevljima, saznaju antisrpske "Vijesti" nezvanično iz UP.
Antisrpske "Vijesti" (koje su u svom tekstu slavnog srpskog komandanta Momčila Đujića nazvali "ratnim zločincem) su 15. maja objavile da je Uprava policije potvrdila da im je stigla zvanična prijava za održavanje javne priredbe - koncerta Pajčina, za 21. maj u Pljevljima.
Iz UP je i zvanično saopšteno da je koncert Pajčina zabranjen.
U saopštenju se navodi da je Regionalnom centru bezbednosti "Zapad", Odeljenju bezbednosti Pljevlja, 14. maja 2026. godine podneta prijava za održavanje javne priredbe – Spasovdanskog koncerta, sa prijavljenim nastupom vokalnog soliste Mirka Pajčina i orkestra, na Trgu 13. jula u Pljevljima, za dan 21. maja 2026. godine sa početkom u 20 časova.
- Postupajući po predmetnoj prijavi, Odeljenje bezbednosti Pljevlja je, shodno Zakonu o javnim okupljanjima i javnim priredbama, donelo rešenje kojim se ne dozvoljava održavanje navedene javne priredbe iz bezbednosnih razloga - navode crnogorske ustaše.
Restoran Miya Galerija
Breakfast Buffet svakog dana od 10:00 do 12:30ZAPRATI I REZERVIŠI SVOJE MESTO
Restoran Miya Galerija
Breakfast Buffet svakog dana od 10:00 do 12:30ZAPRATI I REZERVIŠI SVOJE MESTO
Preporučujemo
Zabranjen koncert Baje Malog Knindže u Crnoj Gori - evo u kom gradu
18. 05. 2026. u 18:18
Pukle čeline: Šta se to dešava na Durmitoru? (foto)
18. 05. 2026. u 19:37
"TREBA ODATI PRIZNANjE VUČIĆU I SRBIJI, MORAMO ZAŠTITI SRBE OD KURTIJA" Montgomeri očitao lekciju medijima u CG o Kosovu i Metohiji
U INTERVJUU za crnogorski "Dan", Vilijam Montgomeri, bivši američki ambasador u SR Jugoslaviji, osvrnuo se na situaciju na Kosovu i Metohiji.
15. 05. 2026. u 13:16
KRAĐA VEKA U NBA! Nikola Jokić ovakvu nepravdu nije zaslužio, bruka i sramota
NBA liga donela je odluku o MVP igraču NBA lige!
17. 05. 2026. u 16:04 >> 16:14
FARMER OSTAVIO 5 KRAVA NA PUSTOM OSTRVU: 130 godina kasnije naučnici nisu mogli da veruju šta vide
PRIČA o pet krava ostavljenih na izolovanom ostrvu Amsterdam u Južnom okeanu prerasla je u jedno od najneobičnijih poglavlja moderne biologije.
14. 05. 2026. u 14:24 >> 20:55
Komentari (0)