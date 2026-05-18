Crna Gora

CRNOGORSKE USTAŠE ZABRANILE KONCERT BAJE MALOG KNINDŽE

Novosti online

18. 05. 2026. u 18:26

Uprava policije (UP) zabranila je koncert Mirka Pajčina poznatijeg kao Baja Mali Knindža, za koji je organizator tražio odobrenje za okupljanje 21. maja u Pljevljima, saznaju antisrpske "Vijesti" nezvanično iz UP.

ЦРНОГОРСКЕ УСТАШЕ ЗАБРАНИЛЕ КОНЦЕРТ БАЈЕ МАЛОГ КНИНЏЕ

Foto: Printskrin Jutjub/ Vijesti Online

Antisrpske "Vijesti" (koje su u svom tekstu slavnog srpskog komandanta Momčila Đujića nazvali "ratnim zločincem) su 15. maja objavile da je Uprava policije potvrdila da im je stigla zvanična prijava za održavanje javne priredbe - koncerta Pajčina, za 21. maj u Pljevljima.

Iz UP je i zvanično saopšteno da je koncert Pajčina zabranjen.

U saopštenju se navodi da je Regionalnom centru bezbednosti "Zapad", Odeljenju bezbednosti Pljevlja, 14. maja 2026. godine podneta prijava za održavanje javne priredbe – Spasovdanskog koncerta, sa prijavljenim nastupom vokalnog soliste Mirka Pajčina i orkestra, na Trgu 13. jula u Pljevljima, za dan 21. maja 2026. godine sa početkom u 20 časova.

- Postupajući po predmetnoj prijavi, Odeljenje bezbednosti Pljevlja je, shodno Zakonu o javnim okupljanjima i javnim priredbama, donelo rešenje kojim se ne dozvoljava održavanje navedene javne priredbe iz bezbednosnih razloga - navode crnogorske ustaše.

HAOS U KOŠARCI! FIBA "dokazala krađu", Nikola Jokić je pravi MVP NBA lige!

Nikola Jokić je NBA sezonu završio kako nije želeo, eliminacijom koju je Denver nagets doživeo već na startu plej-ofa, a onda je čuo vest koja je za mnoge neočekivana: MVP lige je, drugi put zaredom, Šai Gildžis Aleksander iz Oklahome. Svetska kuća košarke, međutim, rešila da "dokaže" da stvari ne stoje tako kako su glasali oni koji po Americi glasaju za ovo priznanje.

ZBOG SUMNJE NA ZLOUPOTREBU POLOŽAJA: Krivična prijava protiv tri lica iz „Vektre Boke"

Službenici hercegnovskog Odjeljenja bezbjednosti – jedinice za suzbijanje ekonomskog kriminala podnijeli su Osnovnom državnom tužilaštvu u ovom gradu krivičnu prijavu protiv R. G. (57) iz Herceg Novog, sekretara društva, M. P. (37), izvršnog direktora, i R. S. (62), predsjednika Odbora direktora „Vektra Boka“ (obojica iz Kotora), zbog sumnje da su izvršili krivično djelo zloupotreba položaja u privrednom poslovanju u saizvršilaštvu, saopšteno je iz Uprave policije.

