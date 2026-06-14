DVOJE MRTVIH U DIREKTNOM SUDARU: Teška saobraćajna nesreća u Nikšiću

Jedna osoba je životno ugrožena nakon teške saobraćajne nesreće koja se večeras dogodila u neposrednoj blizini nikšićke Željezare.

- Troje povređenih je zbrinuto na licu mesta i prevezeno u Opštu bolnicu Nikšić. Dvoje je podleglo povredama u bolnici, dok je treća osoba teško povređena i životno ugrožena, saopšteno je iz Hitne pomoći.