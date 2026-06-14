DVOJE MRTVIH U DIREKTNOM SUDARU: Teška saobraćajna nesreća u Nikšiću
U DIREKTNOM sudaru dva automobila u Nikšiću, u subotu nakon 22 sata, dve osobe su nastradale.
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