Crna Gora

DVOJE MRTVIH U DIREKTNOM SUDARU: Teška saobraćajna nesreća u Nikšiću

Milutin SEKULOVIĆ

14. 06. 2026. u 07:11

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U DIREKTNOM sudaru dva automobila u Nikšiću, u subotu nakon 22 sata, dve osobe su nastradale.

ДВОЈЕ МРТВИХ У ДИРЕКТНОМ СУДАРУ: Тешка саобраћајна несрећа у Никшићу

Foto: B.D.

Jedna osoba je životno ugrožena nakon teške saobraćajne nesreće koja se večeras dogodila u neposrednoj blizini nikšićke Željezare.
 
- Troje povređenih je zbrinuto na licu mesta i prevezeno u Opštu bolnicu Nikšić. Dvoje je podleglo povredama u bolnici, dok je treća osoba teško povređena i životno ugrožena, saopšteno je iz Hitne pomoći.

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