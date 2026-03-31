Crna Gora

STEVAN KATIĆ: Herceg Novi ne organizuje proslavu 21. maja, ali je i ne zabranjuje

Vitka Vujnović

31. 03. 2026. u 16:03

Herceg Novi zvanično nema u planu organizaciju svečanosti povodom 21. maja - Dana nezavisnosti, ali to ne znači da sputava ili zabranjuje institucijama ili pojedincima da je organizuju, naravno u skladu sa zakonom, komentar je predsednika hercegnovske opštine Stevana Katića nakon što je različitim komentarima aktuelizovana ova tema.

СТЕВАН КАТИЋ: Херцег Нови не организује прославу 21. маја, али је и не забрањује

Foto:V.V.

Obeležavanje 21. maja se potencira sa ciljem produbljivanja podela u društvu, ocenio je  Katić i  ukazao da se slična pažnja ne posvećuje 13. julu, prazniku koji, kako ističe, ima ujedinjujući karakter.

- Dan nezavisnosti je državni praznik, zbog čega organizacija proslave nije u nadležnosti lokalne samouprave, već državnih institucija.

Kako je Katić naveo, opština će ispuniti sve zakonske obaveze, uključujući isticanje zastava i organizaciju minimuma procesa rada tokom prazničnih dana. On je takođe podsetio da Opština Herceg Novi tradicionalno organizuje obeležavanje datuma od lokalnog značaja, kao što je Dan grada – 28. oktobar, dok se državni praznici obeležavaju u skladu sa propisima. Prema njegovim rečima, insistiranje na podelama šteti društvu, dok bi fokus trebalo usmeriti na važnija pitanja – ekonomski razvoj, stabilnost i napredak ka Evropskoj uniji.

Dodao je da je Crnoj Gori potrebno pomirenje i zajednički rad kako bi se obezbedio bolji kvalitet života građana.

