Crna Gora

ZBOG STAVA HRVATSKE MENJAJU I - IME BAZENA: U Kotoru pokrenuta procedura za ukidanje odluke i promenu naziva "Zoran DŽimi Gopčević"

Veliša KADIĆ

20. 03. 2026. u 07:00

EVROPSKI savez Kotora - SDP, Socijaldemokrate, Liberalna partija i građani - predao je juče lokalnom parlamentu predlog o pokretanju procedure za ukidanje odluke iz 2021, kojom je zatvoreni bazen poneo ime "Zoran Džimi Gopčević".

Razlog je negodovanje zvaničnog Zagreba, koji to smatra provokacijom, jer je Gopčević 1991. bio čuvar u vojnom logoru "Morinj", a Kotorani ne žele da dovedu u pitanje evropski put Crne Gore i dobrosusedske odnose sa Hrvatskom.

Jer, tamošnji vaterpolo klubovi i reprezentacija bojkotuju utakmice koje su zakazane na tom bazenu, tražeći promenu naziva, a u Evropskom savezu procenjuju da je odluka o nazivu proizvela društvene tenzije koje prevazilaze lokalni okvir, pa imaju odjek i van granica Crne Gore. Smatraju da naziv "Gradski bazen Kotor" kredstavlja "neutralno i inkluzivno rešenje", jer on pripada svim građanima i "vraća fokus na sport, decu i evropsku budućnost".

Skupština

NAJVIŠE odborničkih mandata u Kotoru ima koalicija Demokrate-PES i DPS (po 10), po tri su osvojile Nova srpska demokratija, Grbaljska lista i Demokratska alternativa, Evropski savez zastupaju dva predstavnika, a po jedan Hrvatsku građansku iniijativu i listu Kotorski pokret.

- Crna Gora se nalazi pred istorijskom šansom, da u bliskoj budućnosti postane 28.članica Evropske unije. Taj put nije samo tehnički proces zatvaranja poglavlja, već i proces sazrevanja društva. Vaterpolo klub Primorac je evropski šampion, simbol Kotora i Crne Gore, naš sportski ambasador, pa ne smemo da dozvolimo da postane kolateralna šteta političkih odluka. Želimo da Primorac igra na svom bazenu, pred punim tribinama, bez opterećenja i bez sporova koji nadilaze sport - poručeno je iz Evropskog saveza.

Podsetimo, zbog pogoršanih međudržavnih odnosa i otvorenih pitanja - uključujući sramnu ploču u Morinju, granicu na Prevlaci i školski brod "Jadran" - Hrvatska je blokirala zatvaranje pregovaračkog poglavlja 31 (spoljna, bezbednosna i odbrambena politika) na putu Crne Gore ka EU. Čašu žuči prelilo je skupštinsko usvajanje Rezolucije o genocidu u Jasenovcu, posle čega je Hrvatska šefa parlamenta Andriju Mandića, potpredsednika Vlade Aleksu Bečića i poslanika Milana Kneževića proglasila osobama nepoželjnim u toj zemlji.

ZA DVE SMRTI - 40 GODINA: Nikola Martinović posle hapšenja odmah prebačen u zatvor u Spužu

Planirana adaptacija objekta dečjeg odeljenja Instituta „Igalo“ u osnovnu školu podrazumeva neophodnu analizu stabilnosti konstrukcije i ispitivanje kvaliteta ugrađenih materijala. Posao je poveren podgoričkoj kompaniji Institut za građevinarstvo, sa podizvođačem, kompanijom Geoprojekt, koja je izabrana na tenderu Ministarstva javnih radova za izradu građevinskog projekta.

19. 03. 2026. u 16:35

ZA DVE SMRTI - 40 GODINA: Nikola Martinović posle hapšenja odmah prebačen u zatvor u Spužu

CETINjANIN Nikola Martinović (36), koji je uhapšen u Podgorici, u bekstvu se nalazio od novembra 2021., kada su tadašnji čelnici Specijalnog državnog tužilaštva i Uprave policije novinarima saopštili da su rasvetlili ubistva Cetinjana Andrije Gazivode i Pera Muhadinovića u februaru 2020. godine. Martinović je, kako je saopšteno iz Uprave policije, uhapšen u akciji kodnog naziva "Lipa".

