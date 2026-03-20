ZBOG STAVA HRVATSKE MENJAJU I - IME BAZENA: U Kotoru pokrenuta procedura za ukidanje odluke i promenu naziva "Zoran DŽimi Gopčević"

EVROPSKI savez Kotora - SDP, Socijaldemokrate, Liberalna partija i građani - predao je juče lokalnom parlamentu predlog o pokretanju procedure za ukidanje odluke iz 2021, kojom je zatvoreni bazen poneo ime "Zoran Džimi Gopčević".

V.K.

Razlog je negodovanje zvaničnog Zagreba, koji to smatra provokacijom, jer je Gopčević 1991. bio čuvar u vojnom logoru "Morinj", a Kotorani ne žele da dovedu u pitanje evropski put Crne Gore i dobrosusedske odnose sa Hrvatskom.

Jer, tamošnji vaterpolo klubovi i reprezentacija bojkotuju utakmice koje su zakazane na tom bazenu, tražeći promenu naziva, a u Evropskom savezu procenjuju da je odluka o nazivu proizvela društvene tenzije koje prevazilaze lokalni okvir, pa imaju odjek i van granica Crne Gore. Smatraju da naziv "Gradski bazen Kotor" kredstavlja "neutralno i inkluzivno rešenje", jer on pripada svim građanima i "vraća fokus na sport, decu i evropsku budućnost".

Skupština NAJVIŠE odborničkih mandata u Kotoru ima koalicija Demokrate-PES i DPS (po 10), po tri su osvojile Nova srpska demokratija, Grbaljska lista i Demokratska alternativa, Evropski savez zastupaju dva predstavnika, a po jedan Hrvatsku građansku iniijativu i listu Kotorski pokret.

- Crna Gora se nalazi pred istorijskom šansom, da u bliskoj budućnosti postane 28.članica Evropske unije. Taj put nije samo tehnički proces zatvaranja poglavlja, već i proces sazrevanja društva. Vaterpolo klub Primorac je evropski šampion, simbol Kotora i Crne Gore, naš sportski ambasador, pa ne smemo da dozvolimo da postane kolateralna šteta političkih odluka. Želimo da Primorac igra na svom bazenu, pred punim tribinama, bez opterećenja i bez sporova koji nadilaze sport - poručeno je iz Evropskog saveza.

Podsetimo, zbog pogoršanih međudržavnih odnosa i otvorenih pitanja - uključujući sramnu ploču u Morinju, granicu na Prevlaci i školski brod "Jadran" - Hrvatska je blokirala zatvaranje pregovaračkog poglavlja 31 (spoljna, bezbednosna i odbrambena politika) na putu Crne Gore ka EU. Čašu žuči prelilo je skupštinsko usvajanje Rezolucije o genocidu u Jasenovcu, posle čega je Hrvatska šefa parlamenta Andriju Mandića, potpredsednika Vlade Aleksu Bečića i poslanika Milana Kneževića proglasila osobama nepoželjnim u toj zemlji.