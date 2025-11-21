Crna Gora

NAGRADA ZA ANTISRPSKU POLITIKU: Kako je Vlada Crne Gore odlučila da raspodeli novac iz budžeta za sledeću godinu

Veliša KADIĆ

21. 11. 2025. u 05:00

VLADA Crne Gore u rasporedu sredstava iz državnog budžeta za narednu godinu (3,7 milijardi evra) bila je široke ruke kada je u pitanju resor diplomatije koji pokriva lider Bošnjačke stranke Ervin Ibrahimović, dok su Ministarstvu pravde smanjili (4,4 miliona) kao i službi šefa države Jakova Milatovića - 1,6 miliona evra. Očigledno se Ervinu i saradnicima isplatilo vođenje antiruske i antisrpske politike uz savete osvedočenog srbomrsca Ranka Krivokapića, čime je samo produžen kontinuitet spoljne politike iz vremena režima Mila Đukanovića.

Vlada Crne Gore

U kasu diplomatije sliće se oko 24,8 miliona evra, što je za oko 2,6 miliona više u odnosu na ovogodišnji! To je nagrada za glas predstavnika tog ministarstva u Njujorku protiv rezolucije UN o borbi protiv glorifikacije nacizma, neonacizma i drugih oblika rasizma, diskriminacije i ksenofobije, priznanje za rezoluciju o Srebrenici, slanje kadrova na proslavu zločinačke akcije "Oluja" u Zagrebu, osporavanje ulaska srpskih predstavnika u rekonstruisanu Vladu Milojka Spajića, afirmisanje odnosa sa lažnom državom Kosovo, uvođenje sankcija protiv Rusije i "ribanje" ambasadora Ruske Federacije.

 

- Gledajući državni budžet za 2026. godinu pitam se da li je ovo državni dokument ili priznanica za političke usluge. Resor Ervina Ibrahimovića nagrađen sa 24,8 miliona! Pa, naravno, nije lako svakog dana ponavljati lekciju o Srebrenici. Antiruski stavovi? I to košta. Što bi se zamerili onima koji odlučuju ko je dobar i poslušan, a ko ide u ćošak. A oko Kosova, pa tu se već zna tarifa. Za svaki kilometar udaljavanja od Srbije -milionče više u budžetu, kaže za "Novosti" profesor Spasoje Tomić. - Sve u svemu, budžet je postao knjiga utisaka kao u nekom restoranu.

Podrška Prištini

ŠEF diplomatije Ibrahimović je nedavno poručio da će zvanična Podgorica lažnu državu Kosovo podržati u Savetu Evrope.

- To je prioritet da budemo sledeća članica Evropske unije i to ne može da ugrozi vladajuću koaliciju - kazao je Ibrahimović.

Skupština Crne Gore i Ministarstvo evropskih poslova naredne godine raspolagaće s nešto više novca nego ove. Parlament će imati budžet od 14,5 miliona ili 43.000 više nego ove godine. Za bruto plate poslanicima planirano je 3,14 miliona evra, 145.000 manje nego ove godine, dok je za skupštinsku administraciju predviđeno 4,2 miliona evra, 20.000 više u odnosu na 2025. Za konsultantske usluge biće izdvojeno 1,6 miliona evra, kao i ove godine. Političkim partijama, strankama i udruženjima planirano je 20,6 miliona evra, skoro dva puta više nego ove godine (10,3 miliona).

 

