Crna Gora

"UBIJ SRBINA, ZA DOM SPREMNI" Crnogorska policija istražuje skandiranje hrvatskih navijača u Podgorici

Танјуг

19. 11. 2025. u 22:47

CRNOGORSKA policija započela je istragu o ponašanju hrvatskih navijača tokom fudbalske utakmice Crne Gore i Hrvatske, odigrane u ponedeljak u Podgorici, kada su hrvatski navijači skandirali "Za dom spremni", "Ubij Srbina" i "Ustaški se barjak vije", preneli su crnogorski mediji.

УБИЈ СРБИНА, ЗА ДОМ СПРЕМНИ Црногорска полиција истражује скандирање хрватских навијача у Подгорици

Foto: Profimedia

Uprava policije je saopštila da službenici Regionalnog centra bezbednosti "Centar" u saradnji sa tužiocem u Višem državnom tužilaštvu u Podgorici preduzimaju niz koordinisanih aktivnosti.

- Policijski službenici postupaju po nalogu nadležnog tužioca Višeg državnog tužilaštva u Podgorici u cilju analize video materijala sa nadzornih kamera koje je obezbedila policija u skladu sa Zakonom o unutrašnjim poslovima, zatim preduzimaju mere i radnje pribavljanja i izuzimanja video materijala od medijskih kuća koje su snimale utakmicu i celokupni događaj, te analiziraju video materijale dostupne na društvenim mrežama i u otvorenim izvorima, u cilju utvrđivanja identiteta lica i svih drugih relevantnih informacija koje su od značaja za ocjenu i pravnu kvalifikaciju postojanja elemenata bića krivičnih dela ili prekršaja iz nadležnosti ovog ili drugog tužilaštva - navodi se u saopštenju.

Uprava policije navela je i da će njeni službenici u direktnoj međunarodnoj operativnoj policijskoj saradnji koristiti podatke i razmenu istih sa nadležnim organima Republike Hrvatske.

Kako se navodi, o daljem toku i ishodu preduzetih policijsko tužilačkih aktivnosti javnost će biti blagovremeno informisana.

Utakmicu poslednjeg kola kvalifikacija za Svetsko prvenstvo u fudbalu u kojoj je Hrvatska u ponedeljak u Podgorici savladala Crnu Goru rezultatom 2:3, obeležilo je uvredljivo skandiranje hrvatskih navijača na račun Srba i pravoslavaca, kao i veličanje ustaštva, na koje su domaći navijači reagovali zvižducima.

Hrvatska je osvojila prvo mesto u grupi i direktno se plasirala na Svetsko prvenstvo, dok je Crna Gora završila kao četvrta na tabeli, bez plasmana na najveću svetsku smotru fudbala.

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

PRETI LI NOVO PROTERIVANJE? Crnogorski ministar preti ruskom ambasatoru u toj zemlji
Crna Gora

0 0

PRETI LI NOVO PROTERIVANJE? Crnogorski ministar preti ruskom ambasatoru u toj zemlji

AKO se ruski ambasador u Crnoj Gori Aleksandar Lukašik ne "umiri" i prestane sa komentarisanjem aktuelnih dešavanja u državi neće mu se pisati dobro. To proizilazi iz poziva šefa crnogorske diplomatije Ervina Ibrahimovića, lidera Bošnjačke stranke ruskom diplomati povodom njegovih nedavnih "saopštenja i izjava u medijima". U resornom ministarstvu su ocenili da one predstavljaju "jasan primer otvorenog i neprihvatljivog mešanja u unutrašnja pitanja Crne Gore".

19. 11. 2025. u 05:00V.K.

Politika
Tenis
Fudbal
PUTIN UPERIO PRSTOM KA DVOJICI SRBA! Postoje problemi...

PUTIN UPERIO PRSTOM KA DVOJICI SRBA! "Postoje problemi..."