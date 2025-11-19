"UBIJ SRBINA, ZA DOM SPREMNI" Crnogorska policija istražuje skandiranje hrvatskih navijača u Podgorici
CRNOGORSKA policija započela je istragu o ponašanju hrvatskih navijača tokom fudbalske utakmice Crne Gore i Hrvatske, odigrane u ponedeljak u Podgorici, kada su hrvatski navijači skandirali "Za dom spremni", "Ubij Srbina" i "Ustaški se barjak vije", preneli su crnogorski mediji.
Uprava policije je saopštila da službenici Regionalnog centra bezbednosti "Centar" u saradnji sa tužiocem u Višem državnom tužilaštvu u Podgorici preduzimaju niz koordinisanih aktivnosti.
- Policijski službenici postupaju po nalogu nadležnog tužioca Višeg državnog tužilaštva u Podgorici u cilju analize video materijala sa nadzornih kamera koje je obezbedila policija u skladu sa Zakonom o unutrašnjim poslovima, zatim preduzimaju mere i radnje pribavljanja i izuzimanja video materijala od medijskih kuća koje su snimale utakmicu i celokupni događaj, te analiziraju video materijale dostupne na društvenim mrežama i u otvorenim izvorima, u cilju utvrđivanja identiteta lica i svih drugih relevantnih informacija koje su od značaja za ocjenu i pravnu kvalifikaciju postojanja elemenata bića krivičnih dela ili prekršaja iz nadležnosti ovog ili drugog tužilaštva - navodi se u saopštenju.
Uprava policije navela je i da će njeni službenici u direktnoj međunarodnoj operativnoj policijskoj saradnji koristiti podatke i razmenu istih sa nadležnim organima Republike Hrvatske.
Kako se navodi, o daljem toku i ishodu preduzetih policijsko tužilačkih aktivnosti javnost će biti blagovremeno informisana.
Utakmicu poslednjeg kola kvalifikacija za Svetsko prvenstvo u fudbalu u kojoj je Hrvatska u ponedeljak u Podgorici savladala Crnu Goru rezultatom 2:3, obeležilo je uvredljivo skandiranje hrvatskih navijača na račun Srba i pravoslavaca, kao i veličanje ustaštva, na koje su domaći navijači reagovali zvižducima.
Hrvatska je osvojila prvo mesto u grupi i direktno se plasirala na Svetsko prvenstvo, dok je Crna Gora završila kao četvrta na tabeli, bez plasmana na najveću svetsku smotru fudbala.
