U Herceg Novom predstavljena knjiga „O srpskoj umetnosti s ljubavlju“ LJubice Miljković (FOTO)
U okviru ovogodišnjih kulturnih programa u Herceg Novom, održana je promocija knjige „O srpskoj umetnosti s ljubavlju“ autorke Ljubice Miljković, u izdanju Fondacije „Za srpski narod i državu“.
Na promociji su govorili Jelena Milosavljević, većnik za kulturu GO Čukarica, Natalija Jovanović i Lazar Vojinović ispred Sektora za izdavaštvo Fondacije, kao i Mirela Pudar, direktorka Galerije ’73 iz Beograda.
Promociji su prisustvovali i potpredsednik opštine Herceg Novi Ivan Otović, sekretarka za kulturu i obrazovanje Ana Zambelić Pištalo i zamenik konzula Srbije u Crnoj Gori Dušan Lukač. U ime domaćina direktorka Gradskog muzeja Mirko Komnenović i Galerije Josip Bepo Benković, Gordana Krunić, pozdravila je sve prisutne.
Jelena Milosavljević istakla je da je ovo delo važno svedočanstvo ne samo o srpskoj umetnosti, već i o kulturnom identitetu naše zemlje:
„Velika mi je čast i zadovoljstvo što je knjiga Ljubice Miljković dobila priznanje za Najlepšu knjigu i što je njena promocija uvrštena u program ‘Dani evropske baštine 2025’. Ljubica Miljković je dala nemerljiv doprinos srpskom slikarstvu i očuvanju nacionalnog identiteta. Svi veliki ljudi su skromni, a ona je svojom ličnošću i delom ostavila dubok trag u kulturi.“
Ljubica Miljković, dugogodišnji kustos Narodnog muzeja Srbije, bila je dobitnica Nagrade za životno delo „Mihailo Valtrović“. Svojim radom i stvaralaštvom ostavila je značajan trag u istoriji srpskog slikarstva, a kao saradnik i član umetničkog saveta Galerije ’73 dala je nemerljiv doprinos očuvanju kulturne baštine. Njeno stvaralaštvo i danas ostaje putokaz mladim generacijama i podsećanje na značaj negovanja tradicije i umetnosti.
Fondacija „Za srpski narod i državu“ u svom izdavaštvu posebnu pažnju posvećuje očuvanju nacionalnog identiteta, kulture i tradicije, a ovo izdanje predstavlja važan korak u predstavljanju srpske umetnosti široj javnosti.
„Ova knjiga je zaveštanje koje će svoj pravi format dobiti u vremenu koje je pred nama, dokazujući da kultura ne poznaje granice i da je umetnost večna” istakla je Mirela Pudar, direktorka Galerije ’73 iz Beograda.
Pozitivnu reakciju okupljenih izazvao je i pomen monografije ”Dado: fenomen života kroz slikarstvo”, posvećenu slikama čuvenog umetnika Miodraga Dada Đurića, čije su poreklo i stvaralačka inspiracija neraskidivo povezani upravo sa Crnom Gorom. Lazar Vojinović je u ime Fondacije pozvao sve okupljene da posete štand Fondacije na Međunarodnom beogradskom sajmu knjiga koji će se održati u periodu od 25. oktobra do 2. novembra.
Zahvalnost je upućena gradu Herceg Novom na gostoprimstvu i saradnji, kao i svima koji su prisustvovali ovom događaju. Ovo je ujedno i najavljeno kao korak ka predstavljanju drugog i trećeg izdanja knjige „O srpskoj umetnosti s ljubavlju“ koje će biti predstavljeno upravo na predstojećem Međunarodnom sajmu knjiga u Beogradu.
