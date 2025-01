NEZAPAMĆENA OLUJA U CRNOJ GORI: Popaljeni meteoalarmi, sneg prekrio plažu - najgore tek dolazi (VIDEO)

U CRNOJ Gori na snazi su crveni i narandžasti meteoalarm zbog najavljenih jakih udara vetra.

Televizija Vijesti javlja da su u Ulcinju jutros zabeleženi najjači, orkanski udari od preko 100 kilometara na čas, dok u Podgorici vetar udara intenzitetom od 95 do 100 kilometara na čas.

Kako se vidi na video snimcima koje je objavila TV Teuta, a na svom Fejsbuk nalogu preneo građanski aktivista Aleksandar Dragićević, u Ulcinju pada sneg.

Jaki vetrovi u Podgorici, sneg u Ulcinju

Novinar Vijesti javlja da je u pojedinim delovima grada otežano snabdevanje strujom.

Vetar je oborio stablo na mostu braće Zlatičanin u Podgorici i oštetio ogradu mosta, a nadležne službe Glavnog grada uklonile su stablo i obezbedile nesmetano funkcionisanje.

Iz Službe zaštite i spašavanja Glavnog grada apeluju na građane da što manje izlaze iz svojih domova dok traju jaki udari vetra.

Šef Meteo centra Televizije Vijesti, meteorolog Dušan Pavićević očekuje da će jačina vetra vrhunac dostići večeras, a da će sutra krajem dana vetar početi da slabi.

Pavićević smatra i da građani imaju razloga za oprez kada su u pitanju ovakvi udari vetra.

- Već tokom noći je vetar počeo, on je postepeno jačao. Do 11 sati su najjači udari vetra u Podgorici bili od 95 do 100 kilometara na čas. U Ulcinju su zabeleženi vetrovi od čak 108 kilometara na čas, što su već orkanski udari vetra. Vrlo je zanimljivo da su u tim područjima i velike srednje brzine vetra, od 50 do 60 kilometara na sat, što za severni vetar baš i nije toliko uobičajeno. Osim toga u Ulcinju ovaj orkanski vetar uslovljava i donošenje snega pa najjači sneg jutros imamo u Ulcinju - istakao je Pavićević u Vijestima u 12 na Televiziji Vijesti.

