PRETIO DIREKTORU UBISTVOM: Novi incident u Srednjoj stručnoj školi u Bijelom Polju, profesor , zaradio nadzor

ZBOG sumnje da je počinio krivično delo ugrožavanje sigurnosti, sudija za istragu Osnovnog suda u Bijelom Polju Radomir Kljajević doneo je meru nadzora profesoru Srednje stručne škole, Nusretu Baliću, koji je, navodno, pretio ubistvom direktoru ove škole Zoranu Vukoviću!

M. SEKULOVIĆ

- Zabranjuje se N. B. pristup i sastajanja sa oštećenim Zoranom Vukovićem, kome ne sme prići na udaljenost manju od 20 metara. Navedena mera prema osumnjičenom može trajati do pravosnažnosti okončanog krivičnog postupka, s tim što će se na svaka dva meseca ispitati da li je primena mere još potrebna. Upozorava se Balić da se protiv njega može odrediti pritvor, ukoliko prekrši izrečenu meru. Za izvršenje ove mere određuje se Uprava policije–Odeljenje bezbednosti Bijelo Polje - deo je rešenja sudije Kljajevića, za meru izrečenu prema Baliću koji je u školi zaposlen po ugovoru kao profesor.

U odluci se navodi da je Osnovno državno tužilaštvo u Bijelom Polju podnelo Osnovnom sudu predlog za izricanje mere nadzora zabrane pristupa, nakon krivične prijave policije, u kojoj se kaže da je Balić u Tršovoj ulici u Bijelom Polju ugrozio sigurnost Vukoviću, pretnjom da će napasti na njegov život i telo, prilikom susreta na ulici.



Kako je direktor tvrdio u policiji, Balić mu je kazao tom prilikom ''da mu je danas rok da mu da rešenje za stalno'', na šta je on odgovorio da je ne zavisi od njega kao direktora, nego od uslova konkursa i pravilnika Ministarstva prosvete, nauke i inovacija, koji se odnose na zasnivanje radnog odnosa na neodređeno vreme i uslova koji su za to propisani, za to radno mesto.

- Znaš li da ću ja da ubijem tebe, pa ću onda i sebe, jer mi ti ugrožavaš porodicu - navodno je kazao Balić.

On je inače pred sudijom negirao pretnje, ističući da je razgovarano normalnim tonom ''a povremeno je možda dolazilo do blagog povišenja mog i njegovog tona''.

-Žao mi je ako me je direktor pogrešno razumeo i ne bih volio da oseća strah zbog mene, jer za to nema razloga - kazao je Balić, ističući da mu je direktor ''drag čovek, i da ga smatra za prijatelja''.