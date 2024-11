JAKOV MILIJI OD "SATELITA": Knežević se ne odriče Milatovića i pozvao ga da pokaže zrelost

JEDAN od lidera koalicije "Za budućnost Crne Gore" i predsednik Demokratske narodne partije Milan Knežević pozvao je predsednika države Jakova Milatovića na razgovore o formiranju vlasti u Podgorici.

v.k.

- Od velikog je značaja da se pokažu zrelost i odgovornost kada je u pitanju formiranje vlasti u Podgorici - saopštio je Knežević i dodao da nije došlo do upućivanja inicijative od premijera Milojka Spajića prema Jakovu Milatoviću. - S obzirom na to da do toga još nije došlo, a imajući u vidu da su proglašeni konačni rezultati izbora u Podgorici, naša koalicija "Za budućnost Crne Gore" šalje poziv predsedniku Crne Gore Milatoviću na pregovore i razgovore o formiranju vlasti u glavnom gradu, jer ne želimo da se odričemo Jakova Milatovića koji je sastavni deo 30. avgusta 2020. godine

Zvanično DRŽAVNA izborna komisija nedavno je proglasila zvaničnim rezultate izbora u Podgorici. DPS je osvojila 19 mandata, koalicija PES i Demokrate 14, koalicija "Za budućnost Podgorice" - 13, lista "Za bolju Podgoricu - Jakov Milatović" - šest, Evropski savez - tri i Stranka evropskog progresa i Preokret - po dva mandata. Ustavni sud odbio je sve žalbe pokreta Naprijed na navodne nepravilnosti na izbore.

U ZBCG ne smatraju da Milatović treba da ide sa Demokratskom partijom socijalista.

- Ne smatramo ni da ga treba neutralisati i izolovati, a praviti koalicije sa takozvanim satelitima DPS, koji nam možda žele i gore nego sama Demokratska partija socijalista. Sve to smo imali prilike da vidimo prethodnih dana - dodao je Knežević.

U ovoj koaliciji žele da Milatović bude učesnik razgovora, kao i da ni premijer Milojko Spajić, a ni bilo ko drugi, "nema pravo da ostavi ni minimum prostora za vraćanje DPS na vlast".

I nosilac liste DPS Nermin Abdić uputio je poziv na razgovore predsedniku Milatoviću, kao i svima onima koji, kako je kazao, nisu deo sadašnje parlamentarne većine i koji ne čine strukturu aktuelne Vlade Crne Gore.

- Ne želimo da građani Podgorice budu taoci političkih potkusurivanja - poručio je Abdić.