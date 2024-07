KNEŽEVIĆ NE MOŽE DA KONTAKTIRA SA FAMILIJOM: Već 12 dana ne može da pozove porodicu

DUŠKU Kneževiću već 12 dana nije omogućena telefonska komunikacija sa porodicom!

Odbrana Duška Kneževića ukazuje na problem sa kojim je suočen njihov branjenik u pritvorskoj jedinici u Spužu - već 12 dana ne ostvaruje pravo na telefonsku komunikaciju sa svojom porodicom! Od 19. jula, od kada se dogodio globalni pad elektronskih sistema, pritvorenici u UIKS-u ne mogu da ostvare komunikaciju sa svojim porodicama koju im je sud odobrio.

- Navedenim kolapsom sistema, onemogućeno je pritvorenicima ostvarivanje osnovnih prava, a uprava UIKS-a u situaciji kada ne uspeva da sanira kvar na sistemu, nije obezbedila alternativno odnosno privremeno rešenje kako bi pritvorenici mogli da komuniciraju sa svojim porodicama i braniocima. Naime, u okviru UIKS-a postoji sistem putem kojeg pritvorenici ostvaruju telefonsku komunikaciju sa svojim porodicama u skladu sa odobrenjem koje izdaje sud. Ova telefonska centrala radi na Microsoft platformi odnosno Windows operativnom sistemu, koja je prestala da funkcioniše 19. jula, kada je došlo do globalnog pada operativnog sistema Windows širom sveta. Dakle, telefonska centrala ne funkcioniše već 12 dana, jer uprava UIKS-a ne uspeva da sanira kvar na operativnom sistemu Odbrana Duška Kneževića ovo smatra dodatnim kršenjem prava svog branjenika, nakon neosnovane odluke Višeg suda da se predsedniku Univeziteta Mediteran i Atlas grupe produžava pritvor evo već četvrti mesec, iako je on pred sudijom Višeg suda Amirom Đokajem kazao da on nema nameru da beži jer je došao u Crnu Goru da bi se odbranio od optužbi Specijalnog tužilaštva koje je konstruisao Milivoje Katnić i povratio imovinu koja mu je blokirana i ubrzano se rasprodaje, navodi se u saopštenju odbrane Duška Kneževića.