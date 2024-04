ODUZETI KRIMINALOM STEČENO: GP URA predao je u skupštinsku proceduru predlog zakona o oduzimanju nelegalno stečene imovine

GRAĐANSKI pokret URA predao u skupštinsku proceduru predlog zakona o oduzimanju nelegalno stečene imovine, kojim se predviđa da se ispituje imovina od 1990. do danas i da se nelegalno stečeni novac vrati u državnu kasu.

GP URA

Lider pokreta Dritan Abazović ocenio je da ovo zakonsko rešenje nema nikakvo vremensko ograničenje za ispitivanje porekla imovine.

-Nakon godinu dana čekanja, i nakon brojnih najavava da će se poslanici okupiti i napraviti neko bolje zakonsko rešenje, ali kako od toga nema ništa, mi smo odlučili da ponovo u proceduru aktiviramo ovaj zakon. Njegov srž je da se u građanskom postupku sprovodi kontrola nelegalno stečene imovine, dakle ne u krivičnom. To znači da, nezavisno da li će neko da odgovara za neka krivična dela, trenutkom kada se da naredba o pokretanju istrage može da se sprovodi građanski postupak dokazivanja porekla imovine u odnosu na to lice. Znači, ako on ili ona ne može da dokaže poreklo imovine, automatski imovina postaje vlasništvo države Crne Gore. Zatim u krivičnom postupku pred nadležnim sudovima dokazuju da li su se bavili narkotrafikingom, švercom cigareta, ubistvima, ili nečim četvrtim, kazao je Abazović, icnjujući da je ovo jedno od najvažnijih stvari u borbi protiv korupcije i organizovanog kriminala.

I VLADA PRIPREMA ZAKON? LIDER URE Dritan Abazović je saopštio da ima informaciju da i Vlada priprema zakonsko rešenje. -Čuli su da URA nešto radi, pa su uzeli na brzinu da pripremaju zakon. Svaka aktivnost im je kopi-pejs. Uopšte nam ne smeta ako će da prepišu zakon, ali ako će da ga skrnave i da umesto građanskog vode krivične postupke, onda znajte da premijer i ministar pravde nastavljaju igru za one koji su sa one strane zakona, a protiv građana Crne Gore, zaključio je Abazović.

On je dodao da se teret dokazivanja nalazi na onom protiv koga se vodi postupak.

-Moraju pojedinci da dokažu kako sustekli imovinu, ukoliko to ne mogu da dokažu, imovina se konfiskuje i stavlja na raspolaganje građanima Crne Gore, naveo je Abazović.-Aktivnosti sprovedene od marta 2023.do marta 2024.godine su nas ubedile da bi se zamrznuta imovina od nekih 40 miliona evra dominantno u građanskom postupku vrlo jasno mogla oduzeti tajno i staviti u funkciju građana.

Šef poslaničkog kluba URA Miloš Konatar kazao je da ovim zakonom sadašnji ili bivši funkcioner neće biti zaštićen imunitetom.

-Radi se o građanskom, a ne krivičnom postupkom i zbog toga nijedan sadašnji ni bivši funkcioner nije zaštićen imunitetom od eventualnog ispitivanja porekla imovine, objasiio je Konatar.