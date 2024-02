PROSVETARI U CG POKRENULI SPOROVE ZBOG POVIŠICA: Ministarstva prosvete i finanasija imaju rok do 19. februara da daju ponudu ili - štrajk

SINSIKAT prosvete je zbog neuvećavanja plata, kako je predviđeno Granskim kolektivnim ugovorom, pokrenuo je postupke pred Agencijom za mirno rešavanje sporova. Ukoliko ishod ne bude zadovoljavajući ići se sa tužbama. Takođe, nadležnim resorima dali su rok do 19. februara da odobre povišicu, u suprotnom, kreću u štrajk, saopštio je predsednik sindikata Radomir Božović.

Foto Printskrin

Nakon što im januarska plata nije uvećana za 10 odsto u skladu sa GKU, članovi Glavnog odbora Sindikata prosvete pokrenuli su individualne postupke pred Agencijom za mirno rešavanje sporova, saopštio je Božović.

- Smatramo da država nije ispoštovala svoj deo obaveze i granski kolektivni ugovor. Agencija ima određeni rok da reaguje, da sasluša i drugu stranu. Ako iz Ministarstva kažu da su uradili sve kako treba, idemo na sud - rekao je on.

Istakao je da paralelno pregovaraju sa ministarstvima prosvete i finsansija, te da će, ukoliko ocene da je ponuda koju daju prihvatljiva za prosvetne radnike, obustaviti i postupke i aktovnosti oko štrajka. Rok do kojeg će prosvetari čekati na pokretanje štrajka, kazao je, ističe 19. februara.

-Doneli smo odluku o minimumu procesa rada. Sami smo je doneli s obzirom na to da nas je država osam godina opstruirala. To će značiti da u osnovnim i srednjim školama nema nastave, u vrtićima će biti prihvat dece i rad do 14 sati – kazao je Božović.