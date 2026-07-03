ZA PUNJENJE OD 4.000 DO 6.000 DINARA: Gužve u auto-mehaničarskim radnjama, vozači dopunjavaju klima uređaje

TROPSKI letnji talas napravio je gužve i u - mehaničarskim radnjama.

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Vozači, koji su okasnili da promene ili dopune freon za auto-klime, pohrlili su ka majstorima koji ovih dana imaju pune ruke posla. Građani za takozvano punjenje klime treba da izdvoje u proseku od 4.000 do 6.000 dinara, dok ozbiljnije popravke mogu da koštaju i do 400 evra.

Auto-mehaničar Goran Ivković navodi za "Novosti" da su najčešći kvarovi na auto-klimama u slučajevima kada iscuri freon, ili se ošteti kompresor.

- U zavisnosti od freona, kreću se i cene popravki. U situacijama kada hladnjak ili kompresor puštaju na nekoj gumici, ukoliko je moguće saniranje, može da košta od 100 do 400 evra. Na klasično punjenje klime čeka se jedan dan jer nije potrebna dizalica za vozilo, dok ona sa ozbiljnijim kvarovima mogu da budu kod majstora i nedelju dana - kaže Ivković.

U slučajevima ozbiljnih kvarova, najskuplji su zapravo delovi, otkriva za naš list auto-mehaničar iz Pančeva Dejan J.

- Kada freon iscuri znači da je došlo do kvara i tada popravka klima može da bude veoma skupa. Tada je uglavnom reč o kompresoru i hladnjaku, a ti delovi koje nabavljamo uglavnom budu skupi - priča naš sagovornik.

Potrošnja KAD klima radi, potrošnja goriva bude desetak odsto veća. - Motor tada trpi veće opterećenje. Vozila sa automatskim menjačem manje troše jer imaju potpuno drugačiji sistem rada od vozila sa manuelnim menjačem. Ali, potrošnja zavisi i od održavanja automobila, a najviše od vozača koji pritiska papučicu gasa - kaže auto-mehaničar Dejan J.

Tokom velikih vrućina, gotovo da ne postoji magičan recept kako brzo rashladiti automobil, a majstori savetuju da je "najgora stvar uključiti klimu čim se uđe u kola".

- Neophodno je prvo otvoriti prozore kako bi vreo vazduh izašao napolje iz kola. Iako svi volimo da pustimo klimu čim sednemo za volan, to nema efekta jer njoj treba vremena da počne da hladi. Naime, neophodno je par minuta da se povrati freon, kako bi vreo vazduh izašao iz ventilacije, a zatim počinje da hladi vazduh - dodao je naš sagovornik.